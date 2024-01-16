Abdülkerim Bardakcı İtalyan devini peşine taktı, Galatasaray rekor bonservis kazanacak

16 Ocak 2024 18:33 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 18:48

Milli formayı ilk defa Galatasaray’a imza attıktan sonra giyen Abdülkerim Bardakçı'nın iki yıl önce bonservis 2.8 milyon avroydu. Sarı kırmızılı yönetim onun için şimdi 20 milyon avro istiyor. Bu rakamı vermeye hazır kulüp ise İtalyan devi Milan...

SİMON KJAER'İN YERİNE BARDAKÇI

Calciomercato'da yer alan habere göre Simon Kjaer'le devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Abdülkerim Bardakcı'yı listesine aldı.

Ocak ayında stoper transferi yapmak isteyen İtalyan devinin asıl hedefinin Torino'da forma giyen Alessandro Buongiorno olduğu belirtildi.

Milan'ın Buongiorno'dan sonuç alamaması halinde B planını devreye sokacağı kaydedilirken, bu noktaya adaylardan birinin de Abdülkerim Bardakcı olduğu vurgulandı.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇEBİLİR

Transferin 16 milyon euronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.

Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan deneyimli stoper, 4 gollük skor katkısı da verdi. 29 yaşındaki savunmacının Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ SAVUNMA OYUNCUSU

Sevilla’ya giden Marcao’nun yerine transfer edilen Abdülkerim için ilk başlarda dudak büken çoktu. Daha ligin ikinci haftasında Giresun maçında yaptığı geri pas kısa kalıp golü yedirmiş G.Saray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Okan Buruk, eleştirilere rağmen ona forma vermeye devam etti, arkasında durdu, Abdülkerim de hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Millî takımın ve Galatasaray’ın son iki yılda vazgeçilmezi oldu. Yönetim de Avrupa devlerinden Abdülkerim Bardakçı için gelecek tekliflere kapıyı 20 milyon avrodan açma kararı aldı...

Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor maçındaki iki golüyle birlikte Süper Lig’de 2020-2021 sezonundan bu yana en çok gol atan (12) savunma oyuncusu oldu.