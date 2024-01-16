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    Abdülkerim Bardakcı İtalyan devini peşine taktı, Galatasaray rekor bonservis kazanacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray 2.8 milyon euroya transfer ettiği Abdülkerim Bardakçı'dan kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edebilir. Sezonun parlayan ismi İtalyan devini peşine taktı.

    Abdülkerim Bardakcı İtalyan devini peşine taktı, Galatasaray rekor bonservis kazanacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli formayı ilk defa Galatasaray’a imza attıktan sonra giyen Abdülkerim Bardakçı'nın iki yıl önce bonservis 2.8 milyon avroydu. Sarı kırmızılı yönetim onun için şimdi 20 milyon avro istiyor. Bu rakamı vermeye hazır kulüp ise İtalyan devi Milan...

    SİMON KJAER'İN YERİNE BARDAKÇI

    Calciomercato'da yer alan habere göre Simon Kjaer'le devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Abdülkerim Bardakcı'yı listesine aldı.

    Ocak ayında stoper transferi yapmak isteyen İtalyan devinin asıl hedefinin Torino'da forma giyen Alessandro Buongiorno olduğu belirtildi.

    Milan'ın Buongiorno'dan sonuç alamaması halinde B planını devreye sokacağı kaydedilirken, bu noktaya adaylardan birinin de Abdülkerim Bardakcı olduğu vurgulandı.

    GALATASARAY TARİHİNE GEÇEBİLİR

    Transferin 16 milyon euronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.

    Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan deneyimli stoper, 4 gollük skor katkısı da verdi.  29 yaşındaki savunmacının Galatasaray ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Abdülkerim Bardakcı İtalyan devini peşine taktı, Galatasaray rekor bonservis kazanacak

    SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ SAVUNMA OYUNCUSU

    Sevilla’ya giden Marcao’nun yerine transfer edilen Abdülkerim için ilk başlarda dudak büken çoktu. Daha ligin ikinci haftasında Giresun maçında yaptığı geri pas kısa kalıp golü yedirmiş G.Saray sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

    Okan Buruk, eleştirilere rağmen ona forma vermeye devam etti, arkasında durdu, Abdülkerim de hocasının yüzünü kara çıkarmadı. Millî takımın ve Galatasaray’ın son iki yılda vazgeçilmezi oldu. Yönetim de Avrupa devlerinden Abdülkerim Bardakçı için gelecek tekliflere kapıyı 20 milyon avrodan açma kararı aldı... 

    Abdülkerim  Bardakçı,  Konyaspor  maçındaki iki  golüyle birlikte  Süper Lig’de  2020-2021  sezonundan  bu yana en çok  gol atan (12)  savunma  oyuncusu oldu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayMilanAbdülkerim Bardakçı
    Haberler > Spor > Abdülkerim Bardakcı İtalyan devini peşine taktı, Galatasaray rekor bonservis kazanacak
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