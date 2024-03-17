Arda Güler A Milli Takım'a çağırılmayacak mı? Genç yıldız için flaş iddia 'Krize hazır olun'

Arda Güler A Milli Takım'a çağırılmayacak mı? Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, çok fazla süre alma şansı bulamıyor. Önceki akşam oynanan Osasuna maçında orta sahadan şut denemesi yaparak yine adından söz ettirmeyi başaran genç yıldız hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

Bu sezon başında Fenerbahçe'de, Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki genç yıldız Arda Güler, adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Celta Vigo karşısında, Real Madrid kariyerindeki ilk golünü atan Güler önceki akşam Osasuna karşısında orta sahadan bir şut denemesi yaptı. Bu şut direğe takılırken, Güler İspanya'da yine manşetleri süsledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti 'Bu kadar genç yaşta bu kadar özgüvenli bir oyuncuyu ilk kez görüyorum. Bu gol olmasa da, bizim için gol sayılır.' ifadelerini kullandı.

Milli Takımın da kendisinden çok şey beklediği Güler hakkında bugün, oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

'KRİZE HAZIR OLUN'

Milliyet'ye yer alan habere göre; A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler konusunda çok kararsız. Çok fazla süre bulamaması Montella'yı epey düşündürüyor.

Haberde; Montella'nın Güler'i, hazırlık maçlarına denemek için aldığı, İtalyan hocanın daha çok takımlarında oynayanlara yer vermek istediği, EURO 2024 kadrosuna dahil edilip, edilmeyeceğinin meçhul olduğu belirtildi. Devamında ise 'Krize hazır olalım. Çünkü Arda, Almanya kadrosuna alınmazsa ortaya çıkacak tepkiyi düşünmek istemiyorum. Bana göre Montella kendi açısından haklı olabilir ama Arda orada olmalı.' ifadeleri yer aldı.