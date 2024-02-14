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    • Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi... 'Olay bitti inşallah Tottenham'a değil Leverkusen'e gider'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arda Güler, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerini değerlendirirken, ünlü spor yazarının Arda Güler istihbaratları ise oldukça dikkat çekti. Yetenekli futbolcunun Real Madrid'den ayrılacağını söyleyen Çelikler, Arda'nın yeni adresini duyururken, ünlü yorumcunun 'Madrid milli orta sahayı kiralık olarak' gönderecek sözleri bir hayli ilgi uyandırdı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Konyaspor, Ankaragücü - Fenerbahçe ve Galatasaray - Fatih Karagümrük eşleşmelerini değerlendiren Serdar Ali Çelikler, 'Eğer Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ya da Galatasaray elenirse istenen final olmaz' açıklamasıyla bir hayli dikkat çekti. Real Madrid'de top koşturan Arda Güler içinse önemli bilgiler paylaşan Çelikler 'Arda sezon sonunda kiralık olarak gidecek' sözlerini sarfederken, ünlü yorumcunun 'İnşallah bu takım Tottenham olmaz Bayer Leverkusen olur' ifadeleri futbolseverler tarafından tartışma konusu oldu.

    İşte Serdar Ali Çelikler'in 'Tatava' programında yaptığı değerlendirmeler...

    NEDENSE FENERBAHÇE İLE GALATASARAY EŞLEŞMİYOR

    Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da ayar çekiliyor. Nedense Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde yarı finalde birbirleriyle eşleşemiyor. Türkiye Kupası'nda eğer Fenerbahçe ya da Galatasaray'da biri elenirse o istenen, beklenen final olmaz. 

    Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi... 'Olay bitti inşallah Tottenham'a değil Leverkusen'e gider'

    GALATASARAY KESSİE'YE TEKLİF YAPABİLİR

    Arabistan'da artık yıldız futbolcular durmak istemiyor, hepsi birer birer ayrılıyor. Jordan Henderson Ajax'a gitti, göreceksiniz önümüzdeki sezon Galatasaray Kessie için girişimlerde bulunacak. Fildişili Aurier üzerinden bu transfer yürüyebilir. Zaha da Galatasaray'da oynadığı için bu transfer olabilir. Kessie tam benim aradığım orta saha, çok iyi top kapar, adam yer...

    Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi... 'Olay bitti inşallah Tottenham'a değil Leverkusen'e gider'

    ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILACAK

    Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak olay bitti. Tottenham ve Bayer Leverkusen yazılıp çiziliyor, inşallah Leverkusen'e gider. Real Madrid daha önce Brahim Diaz'ı Milan'a kiralık olarak göndermişti Arda'da da aynı yolu izleyecekler. Zaten Real Madrid Endrick'i transfer etti, Mbappe de gelecek, sol beke de Davies'i transfer ettiler. O zaman kadro şişkinliğini eritmeleri lazım. Arda Güler haricinde Rodrigo, Valverde, Ceballos, Mendy gibi yıldızlarla veda edebilirler.

    Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi... 'Olay bitti inşallah Tottenham'a değil Leverkusen'e gider'

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda Güler
    Haberler > Spor > Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi... 'Olay bitti inşallah Tottenham'a değil Leverkusen'e gider'
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