Dünkü maç berabere bitti ama Cimbom bu saatten sonra bence tur biletini aldı.

Tebrikler Galatasaray!

Yazıya da söze de özellikle böyle girdim…

Sezon başında ilk 24’e kalırsa Galatasaray, büyük başarıdır diyenler, bugün check-in’i yapan Galatasaray ve Okan Buruk’a burun kıvırıyor!

Ben şöyle özetleyeyim; Avrupa’nın en atletik, koşu temposu, fizik gücü en yüksek, Simeone’nin 15 yıldır çalıştırdığı Atletico Madrid’den puan alıp ilk 24’ü garantiledi Galatasaray!

Ya da şöyle de bakalım…

Şampiyonlar Ligi’nde ilk 8 hedefi için galibiyete ihtiyacı olan Atletico Madrid’e geçit de vermedi Galatasaray!

Basit bir gol yedik

Maçın başında basit bir gol yedik! Eren Elmalı büyük bir pozisyon ve zamanlama hatası yaptı. Eren daha sonra ilk yarım saatte aksadı, Atletico burayı işledi ama Lemina ile Lucas açıkları kapadı. Taraftarı ile geriye düşse de pes etmedi Galatasaray! Sallai iyi devrildi, Sane bire bir pozisyonda bacak arası ile iyi servis yaptı ve Llorente ters vuruşla eşitliği getirdi!

Ve 1-1 sonrası Barış Alper Yılmaz aynı Frankfurt’ta olduğu gibi net bir pozisyonu tavana attı!

Buralarda bu pozisyonları gole çevireceksiniz! Yoksa bedelini ağır ödersiniz…

Bu pozisyonun devamı kalemize tehlike olarak dönse de Uğurcan geçit vermedi.

Fiziksel güç farkı

İkinci yarı fiziksel, taktiksel, ezberlenmiş sisteme karşı zaman zaman ezildik.

Ama Uğurcan kalesini iyi korudu, takım savunmasında açık vermedik.

Kısaca tribündeki taraftarı da, sahadaki futbolcusu da limitleri zorladı.

Ve büyük takımlara karşı her zaman Okan Buruk ile iyi mücadele sergileyen Galatasaray bir benzerine imza attı! Atletico hedefi olan ilk 8’i garantileyemedi ama Galatasaray kazanamasa da bu 1 puanla bence ilk 24 biletini aldık!

Kısaca aslında biz kazandık…

Maçın adamı: Sallai

