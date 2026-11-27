Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Filistin bayrağı açan siyah*beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesini kınadı.

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ATFF, Batum'da oynanan Hapoel Beer-Sheva karşılaşması sırasında tribünde açılan pankartlarla Filistin halkıyla dayanışma gösteren Beşiktaş taraftarlarını kutladı ve olaylarda yaralananlara acil şifalar diledi. ATFF, açıklamasını Türkiye'deki basın kuruluşlarının yanı sıra Alman basınına da iletti.

Beşiktaş taraftarları, Filistin'e destek pankartları açtı.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

Avrupa Türk Futbol Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Yıldız, Beşiktaş taraftarının tribünde sergilediği dayanışmanın Avrupa'daki Türk futbol camiası için anlam taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

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"Batum'da Filistin bayrağı açarak Filistin halkıyla dayanışmasını gösteren Beşiktaş taraftarını yürekten kutluyoruz. Taraftarlara yönelik müdahaleyi şiddetle kınıyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir futbol karşılaşmasında insanların dayanışma duygularını barışçıl biçimde ifade edebilmesi ve tribünlerde kendini güvende hissetmesi gerekir.

Beşiktaş oyuncuları, tribünden aldığı Filistin bayrağı ile sevinç yaşadı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdal Adalı'yı arayarak camiaya ve taraftarlara gösterdiği destek için teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın haklarının korunması için girişimde bulunan Adalet Bakanlığımızın çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz.

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, Batum Stadı'nda karşılaştı. Gürcistan polisi Beşiktaş taraftarına müdahale etti.

ATFF olarak Filistin halkının yanındayız ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini en güçlü şekilde kınıyoruz. Beşiktaş taraftarının gösterdiği dayanışmayı ve yaşanan müdahaleye ilişkin tepkimizi Alman basınına da ilettik. Avrupa futbol kamuoyunun bu olayı duymasını ve taraftar güvenliği konusunda gerekli adımların atılmasını önemsiyoruz.

UEFA'dan Batum'da yaşananları incelemesini ve benzer olayların önüne geçmek için hangi tedbirleri alacağını kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz."

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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