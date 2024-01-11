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    Avustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türk tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Sırp Olga Danilovic'i 2-1 yenerek finale kaldı.

    Avustralya Açık&#039;ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türk tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık hedefini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Sırp Olga Danilovic'i 2-1 yenen Sönmez, finale kalmayı başardı.

    Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki 2. tur maçında, klasmanın 124. sırasındaki Danilovic ile karşılaştı.

    Avustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı

    LULU SUN İLE KARŞILAŞACAK

    21 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-4 kaybetti ancak sonraki setleri 6-1 kazanarak 1 saat 54 dakika süren mücadele sonunda tur atladı.

    Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, 3. turda dünya 189 numarası Lulu Sun'un karşısına çıkacak.

    Zeynep, İsviçreli rakibini de geçerse kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında ana tabloya girecek.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Avustralya Açık
    Haberler > Spor > Avustralya Açık'ta yarışan Zeynep Sönmez gururlandırdı, Rus rakibini devirip finale kaldı
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