Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı! İmza an meselesi

Beşiktaş, Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı! İmza an meselesi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı! İmza an meselesi
Beşiktaş, Angel Di Maria, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldızı Süper Lig'de oynamaya ikna ederse Di Maria, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Rafa Silva transferiyle taraftarını mutlu eden Beşiktaş, bir başka yıldız oyuncuyu daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı! İmza an meselesi - 1. Resim

Dİ MARİA BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Beşiktaş, dünyaca ünlü Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria ile mali şartlarda anlaşmaya vardı. Transferde şu an tek pürüz, oyuncunun ülkesinden aldığı transfer teklifi. Beşiktaş'ın teklifi öncesi kariyerini ülkesinde sonlandırmayı planlayan oyuncunun şu an karar aşamasında olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifinin, diğer tekliften çok daha yüksek olduğu, bu sebeple Di Maria'nın Beşiktaş'a daha yakın olduğu edindiğimiz bilgiler arasında.

Beşiktaş, Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı! İmza an meselesi - 2. Resim

TRANSFERDE TEK PÜRÜZ

Ülkesine gitme konusunda istekli olan Di Maria'yı ikna etme çabasında olan yönetim, Arjantinli yıldıza sunduğu mukaveleye güvenirken, yöneticiler oyuncuyu ikna etmek için sık sık Di Maria ile görüşmelerde bulunuyor. Yıldız oyuncunun kararını kısa sürede Beşiktaşlı yetkililere bildireceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne tam üyeliği mesajıSeçil Erzan'dan sonra bir vurgun da İzmir'den! Tam 300 milyon lira toplamış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vincenzo Montella sosyal medyadan paylaştı! Yeni hedefini açıkladı - SporVincenzo Montella yeni hedefini açıkladıA Milli Takım'a dev gelir! Son 16'ya kaldılar, kasayı doldurdular... İşte kazanılan para - Spor'Bizim Çocuklar' kasayı doldurduOzan Tufan'ın bonservisi ve maaşı belli oldu! Transfer videosunda dikkat çeken detay - SporTransfer videosundaki detay çok konuşulur!Volkan Demirel'den duygulandıran paylaşım! Babasına seslendi, herkesi ağlattı - SporBabasını kaybeden Volkan Demirel'den ağlatan paylaşımTürkiye-Çekya maçı sonrası ortalık karışmıştı... Chory'den olay sözler: Onları zehirlemek istedim - Spor"Onları zehirlemek istedim"Çek basını suçu Kovacs'a attı! "Maçı çaldı, dünyanın en kötüsü..." - SporÇek basını suçu hakeme attı! "Maçı çaldı, kibirliydi..."
Sonraki Haber Yükleniyor...