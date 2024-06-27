Beşiktaş, Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı! İmza an meselesi

Beşiktaş, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile maddi konularda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Arjantinli yıldızı Süper Lig'de oynamaya ikna ederse Di Maria, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta forma giyecek.

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Rafa Silva transferiyle taraftarını mutlu eden Beşiktaş, bir başka yıldız oyuncuyu daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Dİ MARİA BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Beşiktaş, dünyaca ünlü Arjantinli kanat oyuncusu Angel Di Maria ile mali şartlarda anlaşmaya vardı. Transferde şu an tek pürüz, oyuncunun ülkesinden aldığı transfer teklifi. Beşiktaş'ın teklifi öncesi kariyerini ülkesinde sonlandırmayı planlayan oyuncunun şu an karar aşamasında olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifinin, diğer tekliften çok daha yüksek olduğu, bu sebeple Di Maria'nın Beşiktaş'a daha yakın olduğu edindiğimiz bilgiler arasında.

TRANSFERDE TEK PÜRÜZ

Ülkesine gitme konusunda istekli olan Di Maria'yı ikna etme çabasında olan yönetim, Arjantinli yıldıza sunduğu mukaveleye güvenirken, yöneticiler oyuncuyu ikna etmek için sık sık Di Maria ile görüşmelerde bulunuyor. Yıldız oyuncunun kararını kısa sürede Beşiktaşlı yetkililere bildireceği öğrenildi.