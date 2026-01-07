İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil operasyon geçirdi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil’in geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınarak tetkik ve kontrollerinin devam ettiği, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Tedavi sürecinin doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtilen Ürkmezgil, birkaç gün daha yoğun bakım gözetimiyle kalacak.
