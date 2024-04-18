Beşiktaş'ta 2 yıldız kadroda yok! Sakatlıkları sebebiyle oynayamayacaklar

Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçında 2 futbolcu takımdaki yerini alamayacak. Omar Colley ve Bakhtiyor sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de Fernando Santos'un görevine son veren Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı.

OMAR VE BAKHTİYOR YOK

Beşiktaş, Samsunspor maçında kafasına darbe alan Omar Colley'in tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi'nin ise sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanması nedeniyle Ankaragücü maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu. Öte yandan Bakhtiyor Zainutdinov'un uyluk üst arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

KADRODA YER ALMAYACAKLAR

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır. Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov’un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."