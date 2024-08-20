Boğaz’ın sahibi geri döndü! Beşiktaş yıllar sonra özlenen şampiyonluk havasını yakaladı

Kartal'ın dört hücumcusu rakiplerinin uykularını kaçırıyor. Rafa Silva maestroluk yapıyor, İmmobile golü kokluyor, Semih ve Rashica kanatları otobana çeviriyor

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş şimdiden şampiyonluğun en güçlü favorisi hâline geldi. Üstelik üç transferin daha yapılmamış olmasına rağmen...

HEPSİ NOKTA ATIŞI

Yıllardır ligde kalitesine yakışmayan sonuçlar alan, geçen sezon ligdeki tarihin en kötü performansına imza atan siyah beyazlılar bu defa bambaşka. Yapılan transferlerin hepsi nokta atışı. Son gelen Cher Ndour bile üç idmana çıkmış olmasına rağmen kalitesini gösterdi, bir de asist yaptı. Emirhan Topçu stoper olmasına rağmen sol bekte hiç sırıtmadı. Attığı iki golün sayılmaması şanssızlığıydı.

BİTİRİM İKİLİ

Beşiktaş’ın başroldeki isimleri ise Rafa Silva, Ciro İmmobile... Semih Kılıçsoy ve Rashica da yardımcı rolde. Futbol kamuoyunun beğenisi toplayan Rafa Silva el üstünde. Portekizli yıldız son yıllarda ülkemize gelen en kaliteli yabancılardan.

Gelir gelmez golleri sıralayan İmmobile de tam bir usta. Tecrübeli oyuncu âdeta golü kokluyor, tehlike neredeyse orada bitiyor. Semih Kılıçsoy ve Rashica da hem müthiş enerjileri, hem de asistleriyle Beşiktaş’ın muhteşem dörtlüsünü tamamlıyor.

İMMOBİLE KARTALLAR: 'İŞTE BENİM TAKIM'

∂ Ciro İmmobile ve ailesi Beşiktaş’a çabuk ısındı. İtalyan yıldız, sürekli Beşiktaş’la ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Son olarak çocuklarının hepsine Beşiktaş forması giydiren İmmobile, fotoğrafın altına, “İşte benim takım” yorumu yaptı.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN BÜYÜK TEPKİ

Yıldızlarımıza vuruyorlar!

∂ Beşiktaş'ın rakiplerini dağıtan futbolunda hücumdaki yıldızlarının payı büyük. Özellikle Rafa Silva büyük beğeni toplarken siyah beyazlı yönetim Portekizli yıldızı korumaya aldı. Rafa Silva'nın sürekli faulle durdurulmaya çalışılmasından yakınan siyah beyazlı yöneticiler, TFF'ye çıkarma yapmaya karar verdi. Yapılacak görüşmede, sertliğe prim verilmemesi ve yıldız oyuncuların korumaya alınması için tavsiyelerde bulunulacağı öğrenildi.

MUHTEŞEM PERFORMANS

Aranılan Gedson ortaya çıktı!

∂ Beşiktaş'ın geçen sezon verim alamadığı, taraftarların da kamp döneminde gitmesi yönünde paylaşımlar yaptığı Gedson Fernandes'in dönüşü muhteşem oldu. Portekizli yıldız, Antalyaspor maçında en çok koşan, en çok top çalan oyuncu olurken, savunma ve hücum arasındaki köprü görevini kusursuz şekilde yerine getirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN HÜCUM BÖLGESİNE 19'LUK SAMBACI! ANGELO KARTAL OLUYOR

Beşiktaş, Chelsea’nin yıldız adayı Angelo Gabriel’i bitirmek üzere. Bir süredir kanat hücumcusu arayışları içerisinde olan siyah beyazlı takım, bonservisi İngiliz devinde bulunan ve geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg’da geçiren 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Basın sözcüsü Feyyaz Uçar da transferin bitmek üzere olduğunu söyledi. Futbolcu bir yıl kiralık geliyor. Siyah beyazlılar sözleşmede satın alma opsiyonu olması için bastırıyor.

MULEKA ARABİSTAN'A

Bu arada Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Mikayil Faye için Fransız Kulübü Rennes devreye girdi. Siyah beyazlıların 10 milyon avroluk teklifi üzere Rennes’den 10 milyon + 5 milyon üzerine bonus teklifi yapıldı. Barcelona’nın şu anda Fransız kulübüyle görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Antalyaspor maçında kadroya alınmayan Jackson Muleka’nın Suudi Arabistan’ın Al-Kholood ekibine gitmesi yüksek ihtimal. Transfer gerçekleşirse kasaya 4 milyon avro girecek.