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    • Haberler > Spor > Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var?

    Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig&#039;de bu akşam hangi maçlar var?
    Futbol, Süper Lig

    Futbolseverlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan maçlar yer alıyor. Heyecanla beklenen maçların hangi kanalda olduğu ve ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var?

    Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmaların saat kaçta başladığı ise merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var? soruları araştırılıyor.

    BUGÜN MAÇ VAR MI?

    11 Aralık günü oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Bugünün maçları şöyle:

    TFF 2. Lig
     
    24 Erzincanspor – Etimesgut Bld. | 13.00 | Anagold 24Erzincanspor YouTube
     
    Trendyol Süper Lig
     
    Ankaragücü – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
    Konyaspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
    Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var?
     
    Trendyol 1. Lig
    Altay – Boluspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
     
    İtalya Serie A
     
    Empoli – Lecce | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
    Cagliari – Sassuolo | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
     
     
     

     

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