Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Futbolseverlerin gündeminde bu akşam oynanacak olan maçlar yer alıyor. Heyecanla beklenen maçların hangi kanalda olduğu ve ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var?
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmaların saat kaçta başladığı ise merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var? soruları araştırılıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
11 Aralık günü oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Bugünün maçları şöyle:
TFF 2. Lig
24 Erzincanspor – Etimesgut Bld. | 13.00 | Anagold 24Erzincanspor YouTube
Trendyol Süper Lig
Ankaragücü – Ç.Rizespor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Konyaspor – Sivasspor | 20.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol 1. Lig
Altay – Boluspor | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Empoli – Lecce | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Cagliari – Sassuolo | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2