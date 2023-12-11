11 Aralık 2023 09:32 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:39

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken futbolseverler bu akşam oynanacak olan maçları araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmaların saat kaçta başladığı ise merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Bugün maç var mı? Bugün kimin maçı var? 11 Aralık Süper Lig'de bu akşam hangi maçlar var? soruları araştırılıyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

11 Aralık günü oynanacak olan maçlar merak ediliyor. Bugünün maçları şöyle: