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Haberler > Spor > Büyükekşi güldü, tepkiler yağdı! 'Eserinle gurur duy'

Büyükekşi güldü, tepkiler yağdı! 'Eserinle gurur duy'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Büyükekşi güldü, tepkiler yağdı! &#039;Eserinle gurur duy&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı boykot etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gülerken verdiği poz büyük tepki topladı. Gazeteciler ve spor camiasının tanınan simaları Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçının 2. dakikasında sahadan çekildi. Yaşananların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gülerken çekilen pozu tepki çekti. Ünlü isimler Büyükekşi'nin o karesine tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Cüneyt Özdemir: Süper kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyefendi sırıtıyor... Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün yere sen gülmeyeceksin de kim gülecek paşam!

Ahmet Çakar: Eyyy Mehmet Büyükekşi adlı şahıs! Süper kupayı al, evine götür, güzelce sabunla yıka, sonra uygun bir yere koy…

Nihat Kahveci: 1 hafta önce Mehmet Büyükekşi'nin istifası istenmiyor muydu bir an önce. Galatasaray açıklama yapmadı mı. Ben vallahi şu an şokum ya.

Aydın Cingöz: Mehmet Büyükekşi, burada da gülme bari! Ağlanacak hale gülüyorsun. Bu fotoğraf, Büyükekşi'nin bütün yönetim şeklini özetliyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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