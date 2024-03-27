Chamberlain'den Beşiktaş'a iyi haber! Sahalara dönmeye hazırlanıyor

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain'den iyi haber geldi. İngiliz yıldız bireysel antrenmanlara başladı.

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında oynanan Alanyaspor maçının 46.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve uzun süredir sakat olan Alex-Oxlade Chamberlain'den iyi haber geldi.

EN SON 21 ARALIK'TA FORMA GİYDİ

Siyah-Beyazlı kulübün açıklamasında deneyimli oyuncunun, bireysel çalışmalara başladığı ifade edildi. Beşiktaş, geçtiğimiz yılın aralık ayında yaptığı açıklamada sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilen Alex Oxlade-Chamberlain'in ameliyat olduğunu duyurmuştu.

Oxlade-Chamberlain, son olarak 21 Aralık'ta forma giydi.

CHAMBERLAIN'İN PERFORMANSI

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Alex Oxlade-Chamberlain, 14 maçta süre aldı. İngiliz oyuncu bu maçlarda 4 gol ve 1 asist kaydetti.