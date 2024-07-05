EURO 2024’e Türk damgası! Şampiyonanın en çok konuşulan ülkesi olduk

‘Bizim Çocuklar’dan taraftarımıza, genç yıldızlarımızdan diğer takımlardaki Türklere kadar turnuvanın en dikkati çeken milletiyiz.

Ay yıldızlı takımımızdan, taraftarımıza, genç oyuncularımızdan, attığımız gollere, diğer takımlarda boy gösteren Türklere kadar turnuvanın en dikkat çeken milleti biz olduk…

TÜRKLER HER YERDE

Almanya’da bütün heyecanıyla devam eden EURO 2024, birçok unutulmaz anlara sahne oluyor. Şu ana kadar turnuvaya Türklerin damga vurduğu ise bir gerçek. Türkiye, grup lideri olarak geldiği turnuvada, çeyrek finale çıktı, son dakika golleriyle yine bütün dünyanın diline düştü. “Türkler bitti demeden bitmez” sözü EURO 2008’den sonra bir kere daha ezberlendi. Turnuvanın en güzel gollerine imza attık. Arda Güler’in örümceği alan şutu ve Mert Müldür’ün 90’a giden muhteşem volesi yarıştı, Mert’in golü birinci seçildi.

İŞTE 'BİZİM ÇOCUKLAR'

Ay yıldızlı takımın genç yıldızları turnuvanın gözdesi oldu. Real Madrid’e transferiyle bütün dünyanın ilgisini çeken Arda Güler, turnuvanın açılış maçında gol atan en genç oyuncu ünvanını Cristiano Ronaldo’dan aldı. Arda, Gürcistan’a attığı müthiş gol sonrasında Google aramalarında bütün dünyada trend topic oldu. Barış Alper, Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlar için dünya devlerinin scout ekipleri tribünleri doldurdu, Kenan Yıldız delici çalımlarıyla, Kerem Aktürkoğlu, 70 metre top sürüp attığı golle parmak ısırttı, manşetleri süsledi.

MERT'İN MÜTHİŞ KURTARIŞI

Ve tabii ki muhteşem Avusturya zaferi… Mert Günok’un son saniyedeki muhteşem kurtarışı bütün dünyada yankılandı, istatistikler o topun kurtarılma şansını yüzde 6 olarak verdi. Mert, 1970 Dünya Kupası’nda Pele’nin kafa vuruşunu inanılmaz bir refleksle çelen İngiliz kaleci Gordon Banks’e benzetildi. Merih Demiral, 40 yıl sonra bir Avrupa Şampiyonası’nda bir maçta iki gol birden atan savunma oyuncusu oldu. Merih, zaferi “Bozkurt selamıyla” kutladı, dünya yankılandı, UEFA soruşturma açtı.

KAPTANIMIZLA, HOCAMIZLA...

EURO 2024’te düdük çalan hakemimiz Halil Umut Meler, turnuvada üç maçı yönetti, bir maçta dördüncü hakem olarak görev yaptı. UEFA, kritik maçlara Meler’i atadı. Türk hakem, bol bol gösterdiği kartlar yüzünden “Kartkolik” hakem olarak ün yaptı. Türk kökenli Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük de turnuvada dördüncü hakem olarak boy gösterdi. Ev sahibi Almanya’nın ‘kaptan köşkünde’ İlkay Gündoğan vardı. Bir başka Türk; Murat Yakın’ın İsviçre’si ise son şampiyon İtalya’yı eleyerek çeyrek finale kalmayı başardı…

'SARI DUVAR' KIRMIZI OLDU

∂ Almanya vizesi aldığımızda “Turnuvada evimizde gibi oynayacağız” demiştik. Ama bu kadarını da beklemiyorduk. Ay yıldızlı takıma büyük ilgi gösteren taraftarlar ev sahibi Almanları tribünde geçti. Grup maçlarını 130 bin Türk taraftar seyrederken, ev sahibi Almanya 125 binde kaldı. Almanya’da sokaklar, caddeler, mehter marşı eşliğinde, Türk bayrağıyla tur atan taraftarlarla doldu. Dortmund’daki maçlarda meşhur ‘Sarı duvar’ âdeta “Kırmızı duvar’ oldu. Taraftarlar galibiyetleri “Memleketim” şarkısı eşliğinde kutladı.

MONTELLA'NIN ATASI TÜRK!

A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çeyrek finale çıkmanın kendileri açısından sürpriz olmadığını söylerken “Bu takımın aşamayacağı engel yok. Harika oyunculara sahibiz. Mert kurtarınca ‘tamam’ dedik. Hollanda’nın zayıf yönlerini biliyoruz. En önemlisi fiziksel ve zihinsel hazırlanma. Hocamızın oyuncularla ilişkisi üst düzey. Montella’nın sanki ataları Türk, öyle bir bağlılık var. 15 yıldır beraberim, sadece Türkiye’de böyle olduğunu gördüm” sözlerini kullandı.

MONTELLA ÇOK GURURLU 6-1 KANIMIZA DOKUNMUŞTU

İtalyan Corriere dello Sport’a röportaj veren Vincenzo Montella “Türk halkını mutlu etmek benim için gurur verici. Avusturya’yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir. 6-1’lik leke benim kariyerime ağır geliyordu. Bu maça özel hazırlandık. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün” ifadelerini kullandı.

KAAN AYHAN: BU TAKIM SAVAŞIYOR HERKES BİZDEN ÇEKİNİYOR

Millî futbolcumuz Kaan Ayhan, "Turnuvada kimse Türkiye ile karşılaşmak istemiyor, o hissi alıyorum. Çekya maçından sonra takımı daha bir istekli gördüm. Buraya hak ederek geldik. Her maçta savaşıyoruz. Hollanda karşısında da Avusturya maçındaki gibi savaşıp galibiyet için oynayacağız" diye konuştu.

SCHMEİCHEL BUNU ÇOK KISKANDI

"Aman Allah’ım o nasıl kurtarış!"

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Danimarka’nın efsanesi Peter Schmeichel, Mert Günok’un kurtarışını öve öve bitiremedi. Schmeichel şunları söyledi: “Bu kurtarışı yapmak için öncelikle topun nereye gideceğini görmek için beklemeniz lazım. Oyuncu, kaygan zemine doğru vuruyor. Top düşmeyecek, yükselecek. Bu zaten kaleci için zor bir durum. Ardından zeminden sekince biraz daha hızlanıyor. Neredeyse imkânsız ama topa müdahale etmek bir yana, uzaklaştırıyor… Diyebileceğim tek şey; Aman Allah’ım!”