EURO 2032 ev sahipliği Türkiye'den alınıyor mu? UEFA Başkanı Ceferin, TFF'yi aradı

12 Aralık 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:53

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin iptalinin söz konusu olmadığını söyledi.

Büyükekşi, "EURO 2032'nin alınması söz konusu değil. Alensander Ceferin aradı, sizin yanınızdayız dedi." açıklamasında bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: UNUTULMAMASI LAZIM

Halil Umut Meler'in durumunun iyi olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, "Öncelikle tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Dün gerekli açıklamaları yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık. Hızlı bir şekilde Ankara'ya geldik. Hocamızın sağlık durumu iyi. İnşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük bir yavrusu var. Bir an önce ailesinin yanına gitmek istiyor. Yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık. TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında, EURO 2024'e katıldık, vatandaşlarımızı gururlandırdık. EURO 2032 için ev sahipliğini kazandık. Bu işin unutulmaması lazım. Dün akşam da söyledim. Bugün çok önemli görüşmeler yapacağız. Bu olayın suçluları, sebep olan tüm paydaşlarının kendine gelmesini talep ediyorum." dedi.