Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da forma giyen Eyüp Aydın'ın trafik kazası geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Samsunspor, trafik kazası geçiren Eyüp Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yayımladı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Yapılan açıklamada "Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.

