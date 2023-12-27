Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak, yıllık ne kadara anlaştı?

27 Aralık 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:55

Fatih Terim Panathinaikos maaşı ne kadar? Fatih Terim’in Panathinaikos ile sözleşme imzalamadan önce maaşı, yıllık ne kadara anlaştığı merak ediliyordu. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak?

FATİH TERİM PANATHİNAİKOS İLE NE KADARA ANLAŞTI?

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

Başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fatih Terim’in sözleşme detayları ise henüz basın ile paylaşılmadı.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

FATİH TERİM YUNANİSTAN’A GİTTİ Mİ?

Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.