Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak, yıllık ne kadara anlaştı?

    Fatih Terim Panathinaikos ile ne kadar anlaştı, maaşı ne kadar kazanacak? | Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim Yunanistan’a sözleşme imzalamak üzere gitti. Peki Fatih Terim Panathinaikos'ta yıllık ne kadar kazanacak, maaşı merak ediliyordu. Fatih Terim Panathinaikos ile ne kadar anlaştı belli oldu mu yanıtı ve sözleşme detayları…

    Fatih Terim Panathinaikos&#039;ta ne kadar kazanacak, yıllık ne kadara anlaştı?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fatih Terim Panathinaikos maaşı ne kadar? Fatih Terim’in Panathinaikos ile sözleşme imzalamadan önce maaşı, yıllık ne kadara anlaştığı merak ediliyordu. Peki, Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak?

    FATİH TERİM PANATHİNAİKOS İLE NE KADARA ANLAŞTI?

    Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile görüşen 70 yaşındaki teknik adam, prensip anlaşmasına vardı.

    Başkent Atina'ya gitmesi için uçuşu planlanan Fatih Terim, kulüp yetkilileriyle son görüşmeyi burada yapacak. Bu görüşmede kesin anlaşma sağlanması durumunda Terim'in 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fatih Terim’in sözleşme detayları ise henüz basın ile paylaşılmadı.

    Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

    Fatih Terim, Panathinaikos'un başına geçmesi durumunda ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

    Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak, yıllık ne kadara anlaştı?

    FATİH TERİM YUNANİSTAN’A GİTTİ Mİ?

    Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket etti.

    Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Terim, "Seviyorum sizi. Sevgiler. Söyleyeceğim birçok şey olacak ama şimdi değil." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim, akşam saatlerinde Panathinaikos'la ilk antrenmanına çıkacak.

    Tecrübeli çalıştırıcının ekibinde Necati Ateş, Tuğberk Tanrıvermiş ve Mert Çetin yer alacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatih TerimPanathinaikos
    Haberler > Spor > Fatih Terim Panathinaikos'ta ne kadar kazanacak, yıllık ne kadara anlaştı?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sparta Prag kaptanından Galatasaray değerlendirmesi - SporSparta Prag kaptanından Galatasaray değerlendirmesiIcardi’nin gözündeki derbi morluğu böyle geçti! - SporIcardi’nin gözündeki derbi morluğu böyle geçti!Faruk Koca cezaevinden tahliye edildi - SporFaruk Koca cezaevinden tahliye edildiTerim'in Panathinaikos tercihinin nedeni ortaya çıktı - SporTerim'in Panathinaikos tercihinin nedeni ortaya çıktıDerbi hakemini 'Türkiye' bildi! - SporDerbi hakemini 'Türkiye' bildi!Hem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktı - SporHem Türkler hem de Yunanlar merak ediyordu! Fatih Terim’in yardımcıları eski öğrencilerinden çıktıVe Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak - SporVe Fatih Terim Yunanistan'a gitti! Panathinaikos'a imza atacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...