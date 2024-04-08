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Haberler > Spor > Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 3 günde 2 defa mağlup oldu! Önce Avrupa sonra lig...

Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 3 günde 2 defa mağlup oldu! Önce Avrupa sonra lig...

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Fenerbahçe, Anadolu Efes&#039;e 3 günde 2 defa mağlup oldu! Önce Avrupa sonra lig...

Spor Haberleri

Anadolu Efes,Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 90-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geldi. 

5 Nisan'daki EuroLeague maçında rakibini 82-80 yenen Anadolu Efes, 3 gün sonra çıktığı lig maçını da 90-80 kazandı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin ve Ercan Osmani 22'şer sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. 

Anadolu Efes, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 26 karşılaşmada 23 galibiyet elde etti.

Fenerbahçe Beko'nun maç eksiği bulunurken 25 hafta sonunda 21 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, Anadolu Efes'e 3 günde 2 defa mağlup oldu! Önce Avrupa sonra lig... - 1. Resim

 

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Sinem Tetik Akbayrak, Duhan Köyiçi

Fenerbahçe Beko: Nick Calathes 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 19, Nigel Hayes 11, Sertaç Şanlı 4, Scottie Wilbekin 18, Marko Guduric 13, Şehmus Hazer 6, Johnathan Motley 2, Metecan Birsen

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius


Anadolu Efes: Shane Larkin 22, Rıdvan Öncel 2, Will Clyburn 9, Ercan Osmani 22, Daniel Oturu 17, Rodrigue Beaubois 15, Erkan Yılmaz, Tyrique Jones 3, Doğuş Özdemiroğlu

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

1. Periyot: 19-22 (A.Efes lehine)

Devre: 40-42 (A.Efes lehine)

3. Periyot: 63-62 (Fenerbahçe lehine)

Düzenleyen:  - Spor
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