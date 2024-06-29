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Fenerbahçe, Samardzic transferinde avantajlı! Kulüp tarihinin en yüksek bonservis teklifi yapıldı

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Fenerbahçe, Samardzic transferinde avantajlı! Kulüp tarihinin en yüksek bonservis teklifi yapıldı
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Udinese'nin Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınına göre, birçok talibi olan oyuncu için Fenerbahçe avantajlı duruma geçti. Ayrıca, sarı-lacivertlilerin oyuncu için Udinese'ye yaptığı teklif belli oldu.

Gelecek sezona Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Udinese'nin Sırp orta saha oyuncusu  Lazar Samardzic'i kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için Lazio ile yarıştığı Udinese'nin orta saha Lazar Samardzic'in transferinde, sarı lacivertlileri sevindirecek sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE AVANTAJLI DURUMA GEÇTİ

Il Gazzettino'nun haberine göre; Samardzic'e talip olan takımlardan Lazio bu transferde geride kalırken, sarı lacivertliler ise ön plana çıkan kulüp oldu. 

Fenerbahçe, Samardzic transferinde avantajlı! Kulüp tarihinin en yüksek bonservis teklifi yapıldı - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ BELLİ OLDU

Haberde Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun, Udinese Başkanı Giampaolo Pozzo'nun Sırp oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin ise Samardzic'i kadrosuna katmak için Serie A ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı kaydedildi.

Haber detayında, Udinese cephesinde bu teklifin müzakerelerin başlangıç aşaması için olumlu karşılandığı yorumu yapıldı ve bonuslar olmadan yapılacak net 20 milyon Euro'luk bir teklifin transferi nihayete erdirebileceği belirtildi. 

Lazar Samardzic transferinde gelecek haftanın başında somut gelişmeler yaşanmasının beklendiği de ifade edildi.

Fenerbahçe, Samardzic transferinde avantajlı! Kulüp tarihinin en yüksek bonservis teklifi yapıldı - 2. Resim

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

2021 yılında Leipzig'den 3 milyon Euro bedelli transfer edilen 22 yaşındaki oyuncunun Udinese ile 2 senelik daha kontratı bulunuyor. Geride kalan sezonda Serie A'da 34 maça çıkan Samardzic, takımına 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
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