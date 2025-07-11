Fenerbahçe'den Premier Lig'e yeni çıkarma! Trossard transferinde son durum

Fenerbahçe transfer döneminin ikinci bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Jhon Duran'ın ardından Leandro Trossard ile anlaşma yakın. Futbolcu 'tamam' derken, Arsenal cephesinin istediği bonservis de belli oldu.

Transfer dönemine Jhon Duran ile başlayan Fenerbahçe, forvet hattının ardından kanatları da güvence altına almak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun listesine göre hareket eden sarı lacivertli yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kulübün listesinde öne çıkan isim, Arsenal forması giyen Leandro Trossard oldu.

Yaz transfer döneminde orta sahayı Martin Zubimendi ve Christian Noorgard, kaleyi ise Kepa'yla güçlendiren Arsenal, forvete ve kanat bölgesine de hamle yapmayı planlıyor. Yapılacak olan kanat transferi nedeniyle Arsenal, Trossard'ın ayrılmasına olumlu yaklaşıyor.

FUTBOLCU TAMAM, GÖZLER KULÜPTE

Times'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe deneyimli futbolcuyla anlaşma sağladı ve 3 yıllık sözleşme önerdi. Sarı-lacivertliler her ne kadar futbolcuyla anlaşsa da İngiliz ekibinin deneyimli futbolcu için 20 milyon sterlin talep edebileceği ve iki takımın şu an için bonservisle ilgili anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2 YIL SONRA BİTİYOR

Arsenal'a 2022-2023 sezonunun ara transfer döneminde Brighton'dan 27 milyon sterlin karşılığında imza atan Trossard'ın sözleşmesi 2 yıl sonra bitiyor.

30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 56 maça çıkarken 10 gol ve 10 asist kaydetti. Trossard kariyerinde daha önce Genk, OH Leuven, Lommel United, Westerlo ve Bocholt takımlarında da oynadı.

"MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ancak menajerinin bu transfere onay vermediği iddia edilmişti. Trossard'ın bu nedenle menajerini değiştirerek Türk futbol piyasasında aktif olan DW Sports Management'a geçtiği belirtilmişti.