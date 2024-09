Fener'de kulübe yeniliği! Sarı lacivertlilerin yeni transferleri kulübeden çıkamıyor

Fenerbahçe’nin 6 transferinden çiçeği burnunda Amrabat bir yana, diğer oyunculardan sadece Maximin formayı kaptı. Diğer En-Nesyri, Cenk, Oğuz ve Levent kenarda kaldı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Başkan Ali Koç’un seçim sürecindeki, “Bugüne kadar hiç şampiyonluk sözü vermedim. Ancak öyle bir takım kuracağız ki, benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” sözleri 2014’den bu yana zirve hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe camiasını heyecanlandırmıştı.

Slogan güzel ama…

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’nun oturması bu duyguyu körükledi. Ferdi hariç kadrosunu istediği ölçüde koruyan, Çağlar’ın bonservisini alan sarı lacivertlilerin yaptığı transferler de isim olarak heyecan verdi. Ancak Fenerbahçe, 8 resmî maç oynarken yeniler çok da ortalıkta görünmedi.

Eskilerle oynuyor

İlk on biri garantileyen tek isim Allan Saint Maximin hepsi as kadroda olmak üzere 6 maçta 426 dakika oyunda kalırken, en pahalı transfer En-Nesyri henüz Dzeko’nun gölgesinden çıkamadı. Faslı yıldız 6 maçta bir defa on bir görürken 207 dakika sahada kaldı. Tosun Paşa olarak anılan Cenk, hepsi kulübeden dahil olduğu 4 maçta 54 dakika süre aldı. Mourinho “zirve oyuncu” övgüsü yaptığı Oğuz Aydın’a 3 maçta 22 dakika forma verirken, Avrupa kadrosuna yazmadı. Levent Mercan da 1 maçta 9 dakika şans buldu. Son transfer Amrabat ise henüz bir maç oynanmadığı için sırasını bekliyor.

Maximin aşkı

Jose Mourinho’nun sağ kanattaki bankosu Maximin beklentileri karşılamasa Portekizli’nin ondan vazgeçmeye niyeti yok. Oğuz’un yüzüne bakmayan Mou, Maximin sevdasına, Tadic’i sağa çektiği için İrfan Can da beklemede kalmış durumda.

Bir de Krunic

Yenilerini kullanmayan Fenerbahçe’nin bir de 3.5 milyon avro mecburi satın alma opsiyonunu kullandığı Rade Krunic’i vardı. Boşnak orta saha kırdığı hayallerle birlikte bedavaya Kızılyıldız’a gitti.

OCAKTA GELİYOR

Medina bekleyişi

∂ Cristian Medina’nın durumu netleşti. 22 yaşındaki Arjantinli orta saha ocak ayında Fenerbahçe’ye gelecek. Boca Juniors’a 10 milyon dolar garanti para, 5 milyon avro bonus ödeyecek sarı lacivertliler, Arjantin Futbol Federasyonu’na yapılacak transfer ödemesinin yüzde 20’sini üslenecek, ayrıca bir dahaki satıştan da Boca’ya yüzde 20 verecek.