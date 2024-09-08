Pardon dostum! Osimhen, eski takım arkadaşı Mertens’i kulübeye yollayacak!

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsünün gelmesiyle sistem değişecek ve 37 yaşındaki Belçikalı 10 numara hamle oyuncusu olarak kullanılacak

Galatasaray bir ayrılığı daha duyurdu! Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya transfer oldu

Galatasaray bir ayrılığı daha duyurdu! Taylan Antalyalı Bodrum FK'ya transfer oldu

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Aslan’da ilginç bir durum yaşanacak. İki eski dosttan birisi diğerini kulübeye yollayacak!

Nereden nereye!

Yani Victor Osimhen, eski takım arkadaşı Dries Mertens’i kulübeye gönderecek! Çünkü Avrupa’nın en değerli 4. golcüsünü kadrosuna katan Cimbom’da oyun sistemini değişecek. Bu durumda Osimhen hamlesi ile 2025 model Galatasaray’da, Mertens devre dışı kalacak. Son 2 sezondur sarı kırmızılı takımın kazandığı şampiyonluklarda önemli payı olan ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan Mertens, Okan Buruk’un hamle oyuncusu olarak kullanacak.

Transfer planı değişti

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile ligde 36 maça çıkan Mertens 9 gol 19 asist tam 28 skor katkısı vererek şampiyonlukta pay sahibi olmuş ve sezon boyunca sadece 2 maç kaçırmıştı. Osimhen hamlesi ve Mauro İcardi’nin sakatlığını atlatması ile 3-5-2’ye dönecek olan Okan Buruk, 10 numara bölgesine de takviye istemedi. Galatasaray’da 10 numara takviyesi Osimhen hamlesi ile iptal oldu. Sarı kırmızılılar, 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek olan yaz transfer dönemine kadar şartlar oluşur ise bir merkez orta saha bir de kanat takviyesi yapacak.

Arias’tan kulübüne

FIFA tehdidi

Jhon Arias’tan haber var. Hem de G.Saray’ı sevindirecek türden... Brezilya basınına göre, transferine izin vermediği için kulübü Fluminense’ye kızgın olan 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Kulüple aralarında 10 milyon avronun üstündeki teklifleri kabul etme taahhüdü olduğunu belirten oyuncunun FIFA’ya şikâyet etme durumunun bulunduğu yazıldı.

ASLAN’A DUYURULUR

Rafael Leo da boşa çıktı

∂ Napoli’de Victor Osimhen’in boşa çıkıp G.Saray’a transferinin ardından İtalya’da bir sıcak gelişme daha yaşandı. Milan, Rafael Leao’yu kadro dışı bıraktı. Gözler Galatasaray yönetimi ve menajer George Gardi’ye çevrildi. Sosyal medyada Cimbom’un Leo’yu da bitirebileceği yorumları ağırlıktaydı.