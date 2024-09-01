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FIFA'nın yeni kuralına göre ırkçılığa uğrayan oyuncu maçı durdurabilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FIFA&#039;nın yeni kuralına göre ırkçılığa uğrayan oyuncu maçı durdurabilecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irkçılıkla mücadele kapsamında yeni adımlar atan FIFA, saldırıya maruz kalan oyunculara yeni haklar tanıdı. FIFA'nın aldığı karara göre, ırkçılığa uğrayan oyuncu oyunu durdurabilecek. Saldırı devam ederse maç ertelenecek.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı. Yapılan açıklamaya göre, FIFA'nın mayıs ayında gerçekleştirilen kongresinde, ayrımcılık karşıtı politikanın bir parçası olarak oyunculara ırkçı tacizlere karşı tavır alma yetkisi verildi.

Bu çerçevede ırkçılığa karşı kol hareketi, ilk kez Kolombiya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda hayata geçirilecek. Uygulama kapsamında yapılacak "Irkçılığa hayır" hareketi sonrası üç adımdan oluşan prosedür uygulanacak.

 

IRKÇILIK YAPILAN OYUNCU ELLERİNİ BİLEKLERİNDE ÇAPRAZ YAPACAK

Irkçılığa maruz kalan futbolcular, ellerini bileklerinden çaprazlayarak hakeme ırkçı tacize maruz kaldıklarını işaret edecek. Bunun ardından hakemler, üç adımlı prosedürü başlatacak. İlk adımda hakemler maçı durduracak.

FIFA'nın yeni kuralına göre ırkçılığa uğrayan oyuncu maçı durdurabilecek - 1. Resim

INFANTİNO'DAN IRKÇILIK AÇIKLAMASI

Taciz devem ederse oyuncular ve teknik ekip, soyunma odasına götürülecek. Olay sona ermezse maç ertelenecek.

Yeni uygulamayla ilgili açıklamada bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Irkçılıkla mücadele etmek hepimizin birlikte yapması gereken bir şey. Kolombiya'daki FIFA 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda 'Irkçılığa hayır' jestini uygulamak, dünya çapındaki oyuncuları güçlendirmek için önemli bir ilk adımdır. Şimdi üç adımlı prosedürün tüm dünyada maksimum etkiyle uygulanmasını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

FIFA'nın yeni kuralına göre ırkçılığa uğrayan oyuncu maçı durdurabilecek - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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