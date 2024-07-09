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Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? TFF'nin planı ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? TFF&#039;nin planı ortaya çıktı
Galatasaray, Beşiktaş, Süper Kupa, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını ağustos ayının ilk haftalarında oynatmayı planladığı öğrenildi. Ayrıca Süper Kupa bu yıl Türkiye'de oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i kazan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı belirsizliğini koruyor. TFF'nin 2024 Süper Kupa final takvimi şekillenmeye başladı.

AĞUSTOS AYI İŞARET EDİLDİ

TFF, Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa'yı Ağustos ayının başında oynatmayı planladığı öğrenildi.

Ayrıca Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması bekleniyor.

Tarih ve stadyum ile ilgili son karar kulüplere danışıldıktan sonra verilecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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