Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman? TFF'nin planı ortaya çıktı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 17:49 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme:

Galatasaray, Beşiktaş, Süper Kupa, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa maçını ağustos ayının ilk haftalarında oynatmayı planladığı öğrenildi. Ayrıca Süper Kupa bu yıl Türkiye'de oynanacak.