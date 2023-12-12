12 Aralık 2023 08:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 08:57

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün akşam Süper Lig'de yaşanan olayın ardından futbolseverler bugün Galatasaray maçının oynananıp oynanmayacağını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Galatasaray maçı iptal mi? UEFA GS - Kopenhag maçı oynanacak mı? soruları yer aldı.

GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TFF ise Süper Lig maçlarını süresiz olarak erteledi. UEFA tarafından yapılan açıklamada ise Galatasaray - Kopenhag maçının oynanacağı ifadeleri yer aldı.