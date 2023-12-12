Galatasaray maçı iptal mi? UEFA GS - Kopenhag maçı oynanacak mı?
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Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Ardından ise TFF tarafından maçlar süresiz olarak ertelendi. Peki, Galatasaray maçı iptal mi? UEFA GS - Kopenhag maçı oynanacak mı?
Dün akşam Süper Lig'de yaşanan olayın ardından futbolseverler bugün Galatasaray maçının oynananıp oynanmayacağını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Galatasaray maçı iptal mi? UEFA GS - Kopenhag maçı oynanacak mı? soruları yer aldı.
GALATASARAY MAÇI İPTAL Mİ?
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TFF ise Süper Lig maçlarını süresiz olarak erteledi. UEFA tarafından yapılan açıklamada ise Galatasaray - Kopenhag maçının oynanacağı ifadeleri yer aldı.
GALATASARAY - KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma 12 Aralık günü saat 23.00'te oynanacak.
GS - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma EXXEN ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.