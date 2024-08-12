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Galatasaray'da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu tedaviye alındı

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Galatasaray&#039;da sakatlık şoku! Yıldız futbolcu tedaviye alındı

Spor Haberleri

Galatasaray, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez'in tedavisine başlandığını açıkladı.

Galatasaray, Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

SON DAKİKA | Galatasaray'da Davinson Sanchez sakatlandı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

TEDAVİYE BAŞLANDI

"Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Snchez'in tedavisine başlanmıştır."

Düzenleyen:  - Spor
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