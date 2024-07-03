Galatasaray'ın yıldızı takıma veda etti! Fenerbahçe'ye göndermeli mesaj

Serge Aurier, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti. Yıldız oyuncu veda mesajında Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın devre arası kadrosuna kattığı Serge Aurier, takımdan ayrıldığını açıkladı. Fildişili oyuncu, sosyal medya hesabından taraftara ve kulübe veda etti.

Serge Aurier şu ifadeleri kullandı:

EVRENDEKİ EN İYİ KOÇU ALABİLİRLER

31 yaşındaki oyuncu, "İlk önce sabırlı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede olsa takımda bulunduğum sürede sevginizi hissettim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım ve burada olduğum için mutluyum. Afrika Kupası'ndaki sakatlığım bana çok vakit kaybettirdi ama kulüp bana güvendiği için teşekkür ederim. Çalışanlara, başkana, gönüllülere, hocaya ve ekibe, bu yolculukta olmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Şampiyon olduk çünkü Türkiye'nin en iyi takımı biziz. Hayatım boyunca kalbimde olacaksınız ve nereye gidersem sizi savunacağım. Sezonu mutluluk ve başarıyla tamamladık. Teşekkür ederim Galatasaray. Evrendeki en iyi koçu alabilirler, asla bizden iyi olamazlar. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi. O gerçek bir karşılamayı hak ediyor." mesajıyla taraftarlara ve kulübe veda etti.