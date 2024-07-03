Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın yıldızı takıma veda etti! Fenerbahçe'ye göndermeli mesaj

Galatasaray'ın yıldızı takıma veda etti! Fenerbahçe'ye göndermeli mesaj

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın yıldızı takıma veda etti! Fenerbahçe&#039;ye göndermeli mesaj
Galatasaray, Serge Aurier, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serge Aurier, sosyal medya hesabından Galatasaray'a veda etti. Yıldız oyuncu veda mesajında Fenerbahçe'ye göndermeli ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın devre arası kadrosuna kattığı Serge Aurier, takımdan ayrıldığını açıkladı. Fildişili oyuncu, sosyal medya hesabından taraftara ve kulübe veda etti.

Serge Aurier şu ifadeleri kullandı:

EVRENDEKİ EN İYİ KOÇU ALABİLİRLER

31 yaşındaki oyuncu, "İlk önce sabırlı taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede olsa takımda bulunduğum sürede sevginizi hissettim. Yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım ve burada olduğum için mutluyum. Afrika Kupası'ndaki sakatlığım bana çok vakit kaybettirdi ama kulüp bana güvendiği için teşekkür ederim. Çalışanlara, başkana, gönüllülere, hocaya ve ekibe, bu yolculukta olmamı sağlayan herkese teşekkür ederim. Şampiyon olduk çünkü Türkiye'nin en iyi takımı biziz. Hayatım boyunca kalbimde olacaksınız ve nereye gidersem sizi savunacağım. Sezonu mutluluk ve başarıyla tamamladık. Teşekkür ederim Galatasaray. Evrendeki en iyi koçu alabilirler, asla bizden iyi olamazlar. Michy'ye iyi bakın, kazanan takıma geldi. O gerçek bir karşılamayı hak ediyor." mesajıyla taraftarlara ve kulübe veda etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 37 hedef yerle bir edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski Beşiktaşlı Weghorst, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi! 'Benim için duygusal geçecek' - SporEski Beşiktaşlı Weghorst, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi! 'Benim için duygusal geçecek'Atalanta, Zaniolo transferini bitirmek üzere! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis ortaya çıktı - SporAtalanta, Zaniolo transferini bitirmek üzere! Galatasaray'ın kazanacağı bonservis ortaya çıktıDaniel Guiza'dan 43 yaşında bir transfer daha! İşte yeni takımı - SporDaniel Guiza'dan 43 yaşında bir transfer daha!Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservis bedelini belirledi - SporBorussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservis bedelini belirlediA Milli Takım'ın yıldızları Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi! 'O an dünyam karardı' - SporA Milli Takım'ın yıldızları Okay Yokuşlu ve Orkun Kökçü basın toplantısı düzenledi! 'O an dünyam karardı'Galatasaray, Mertens ile sözleşme uzattığını açıkladı! Belçikalı yıldızın maaşı belli oldu - SporGalatasaray, Mertens ile sözleşme uzattığını açıkladı! Belçikalı yıldızın maaşı belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...