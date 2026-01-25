Gaziantep FK–Konyaspor maçında kazanan çıkmadı
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi. Deian Sorescu, Gaziantep FK adına fileleri havalandırırken, Konyaspor'da ise Blaz Kramer skoru eşitleyen golü attı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep’te oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılırken, ev sahibi ekip Deian Sorescu’nun golüyle öne geçti, Konyaspor ise Blaz Kramer’in son bölümde attığı golle beraberliği kurtardı.
Konyaspor'da Jin-Ho Jo, gördüğü sarı kart sebebiyle gelecek haftaki Beşiktaş karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic (Luis Perez dk 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 75), Maxim (Melih Kabasakal dk. 69), Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Mohamed Bayo
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Guilherme dk. 69), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jin-ho Jo (Yhoan Andzouana dk. 55), Berkan Kutlu, Morten Björlo, Sander Svendsen (Enis Bardhi dk. 46), Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 89), Jakson Muleka, Umut Nayır (Blaz Kramer dk. 69)
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Deian Sorescu (dk. 45+3) (Gaziantep FK), Blaz Kramer (dk. 88) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı, Maxim, Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ (Konyaspor)