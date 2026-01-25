Kırıkkale’de kazı çalışması sırasında doğalgaz hattı zarar gördü, ardından çıkan yangında bir itfaiye personeli yaralandı. Bulvar trafiğe kapatılırken, gaz ve elektrik akışı kesildi.

Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı'nda yaşayanlar neredeyse faciaya tanıklık edecekti. Bölgede iş makinasıyla yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ’a ait doğalgaz hattı zarar gördü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Müdahale sırasında itfaiye personeli H.G.’nin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

TRAFİK KAPATILDI, GAZ AKIŞI KESİLDİ

Olayın ardından tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğalgaz akışı kesildi. Polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve teknik ekiplerden bilgi aldı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da bölgede uygulanan güvenlik önlemlerini ilgili birim amirleriyle birlikte yerinde inceledi.

Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğalgaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar, hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" dedi.

