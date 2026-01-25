Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korku ve komedinin harmanlandığı sevilen Ghostbusters serisinin devam filmi olarak öne çıkıyor.

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin senaryosu Gil Kenan ile birlikte yazıldı ve Jason Reitman tarafından yönetildi. Amerikan doğaüstü komedi filmi olarak dikkat çekiyor. Filmde Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Paul Rudd yer alırken Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts orijinal filmlerdeki rollerini yeniden oynuyor.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA KONUSU NE?

Hayalet Avcıları: Öteki Dünya 19 Kasım 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Filmde, hayalet istilasında olan kasabayı kurtarmaya çalışan aileyi konu ediniyor.

HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Carrie Coon - Callie

Mckenna Grace - Phoebe

Finn Wolfhard - Trevor

Paul Rudd - Bay Grooberson

Logan Kim - Podcast rolünde

Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı

Bill Murray - Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz

Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore

Sigourney Weaver - Dana Barrett

Olivia Wilde - Gozer

Annie Potts - Janine Melnitz

Oliver Cooper - Elton

Bokeem Woodbine - Şerif Domingo

Marlon Kazadi - Thickneck

Sidney Mae - Diaz Swayze

Tracy Letts - Jack

