Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Bu akşam ekrana geliyor
Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Korku ve komedinin harmanlandığı sevilen Ghostbusters serisinin devam filmi olarak öne çıkıyor.
Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filminin senaryosu Gil Kenan ile birlikte yazıldı ve Jason Reitman tarafından yönetildi. Amerikan doğaüstü komedi filmi olarak dikkat çekiyor. Filmde Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace ve Paul Rudd yer alırken Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver ve Annie Potts orijinal filmlerdeki rollerini yeniden oynuyor.
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA KONUSU NE?
Hayalet Avcıları: Öteki Dünya 19 Kasım 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüldü. Filmde, hayalet istilasında olan kasabayı kurtarmaya çalışan aileyi konu ediniyor.
HAYALET AVCILARI: ÖTEKİ DÜNYA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Carrie Coon - Callie
Mckenna Grace - Phoebe
Finn Wolfhard - Trevor
Paul Rudd - Bay Grooberson
Logan Kim - Podcast rolünde
Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı
Bill Murray - Dr. Peter Venkman
Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz
Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore
Sigourney Weaver - Dana Barrett
Olivia Wilde - Gozer
Annie Potts - Janine Melnitz
Oliver Cooper - Elton
Bokeem Woodbine - Şerif Domingo
Marlon Kazadi - Thickneck
Sidney Mae - Diaz Swayze
Tracy Letts - Jack