Güncel TV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediyor. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler hangi yapımların yayınlandığını araştırmaya başladı.

25 Ocak Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları merak konusu oldu. ATV, Kanal D, Show TV, TV8, NOW ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışı belli oldu. Gündüz kuşağında popüler dizilerin tekrar bölümü ekrana gelirken akşam saatlerinde sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları izleyici karşısına çıkacak.

25 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var?

BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Rüya Gibi, Star TV'de Hayalet Avcıları Öteki Dünya, TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve NOW'da Sahtekarlar ekrana gelecek.

25 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.20 Ege’nin Hamsisi

08.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Hayallerinin Peşinde

13.45 Taşacak Bu Deniz

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber (Canlı.9

20.00 Teşkilat

23:55 3'Te 3

25 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa (Tekrar)

08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09.45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

12.45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Beyaz'la Joker

23.30 Arka Sokaklar (Tekrar)

25 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

16.00 Kuruluş Orhan

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Orhan

25 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Keloğlan

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

15.30 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

00:15 Veliaht

25 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

22.30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

25 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

25 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Canlı)

13.00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler (Yeni Bölüm)

13.45 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20.00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)

00.15 Efsane Futbol (Canlı)

