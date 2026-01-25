25 Ocak TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var?
Güncel TV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediyor. Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler hangi yapımların yayınlandığını araştırmaya başladı.
25 Ocak Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak dizi, film ve yarışma programları merak konusu oldu. ATV, Kanal D, Show TV, TV8, NOW ve TRT 1 gibi kanalların yayın akışı belli oldu. Gündüz kuşağında popüler dizilerin tekrar bölümü ekrana gelirken akşam saatlerinde sevilen dizilerin yeni bölümleri ve yarışma programları izleyici karşısına çıkacak.
BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam saat 20.00'de TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Show TV'de Rüya Gibi, Star TV'de Hayalet Avcıları Öteki Dünya, TV8'de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ve NOW'da Sahtekarlar ekrana gelecek.
25 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.20 Ege’nin Hamsisi
08.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Hayallerinin Peşinde
13.45 Taşacak Bu Deniz
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber (Canlı.9
20.00 Teşkilat
23:55 3'Te 3
25 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa (Tekrar)
08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09.45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
12.45 Pazar Gezmesi (Yeni Bölüm)
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Beyaz'la Joker
23.30 Arka Sokaklar (Tekrar)
25 OCAK ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
16.00 Kuruluş Orhan
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Kuruluş Orhan
25 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Keloğlan
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
15.30 Rüya Gibi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
00:15 Veliaht
25 OCAK STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
22.30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya
25 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler
25 OCAK NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Canlı)
13.00 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler (Yeni Bölüm)
13.45 Kıskanmak
16.00 Sahtekarlar
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Sahtekarlar (Yeni Bölüm)
00.15 Efsane Futbol (Canlı)