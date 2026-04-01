İtalyan çalıştırıcı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Göreve geldiğinde büyük tepki alan Vincenzo Montella ile A Millî Takım zaferlere doymadı. Birçok ilke imza atan başarılı teknik adam Türkiye’yi Dünya Kupası’na taşıyarak ülkemizi bir kere daha sevince boğdu.

Göreve getirilmesi birçok yerli teknik adam tarafından eleştiri alan, “Adana Demirspor’u çalıştıran adam millî takımın başına geçti” denilen Vincenzo Montella âdeta tarih yazdı. A Millî Takım onun yönetiminde Almanya karşısında 20 yıl sonra ilk galibiyetini alırken dişli Hırvatistan’ı da ilk defa deplasmanda mağlup etti. İzlanda’yı dış sahada 43 yıl sonra ilk defa yenen çalıştırıcı olan Montella EURO 2024’e takımımızı grup lideri olarak götürerek hepimizi gururlandırdı.

UNUTULMAZ EURO 2024

EURO 2024’te takıma parmak ısırtan bir futbol oynatan ve çeyrek final gören başarılı teknik adam Türkiye’yi Uluslar Ligi’nde de ilk defa A Ligi’ne çıkardı. Ve Montella dün de 24 yıllık hasreti bitirdi. Türkiye son olarak 2002’de katıldığı Dünya Kupası’na bir kere daha gitmenin sevincini yaşadı. Yaz ayında bir büyük heyecan bizleri bekliyor. Ne diyelim, “Grazie (Teşekkürler) Montella...”

Vincenzo Montella

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella maçın ardından büyük mutluluk yaşarken, “Dünya Kupası bizim hayalimizdi. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğu tarif edilemez. Bu takımla gurur duyuyorum” derken, “Futbolcularım ilk günden itibaren her şeyi verdi. Ayrıcalıklı hissediyorum burada olduğum için. Hayalimiz için elimizden gelen her şeyi verdik ve başardık” ifadelerini kullandı.

RAKİBE GÖRE PLAN

Rakip analizine göre kadro tercihinde bulunduklarını belirten İtalyan teknik adam, “Biz rakiplerin özelliklerine adapte olan bir takımız. 3 isim değişti ama o 3 isim de büyük maçlar oynadı. Onda bir sıkıntı yoktu. Bu maça daha uygun oyuncuları oynatmak istedim. Rakibimizin amacı geçişleri sağlamak. Orta sahadaki rakamsal üstünlüğü almayı düşündüm. Planlarımız tuttu” şeklinde konuştu.

