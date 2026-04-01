2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek turnuva biletini alan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından konuştu.

"İNANILMAZ GURURLUYUM"

Kosova galibiyetini Türk halkına hediye eden Vincenzo Montella, "Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum. Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

A Milli Takım

"İNANILMAZ BİR DUYGU, KELİMELERLE TARİFİ YOK"

Dünya Kupası'nın futboldaki en önemli turnuva olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası