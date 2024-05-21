Hakan Çalhanoğlu, en iyi orta saha ödülüne aday! Rakipleri belli oldu

Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da sezonun en iyi orta saha oyuncusu ödülüne aday gösterildi. Çalhanoğlu, bu sezon İnter formasıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

İtalya'nın en iyi orta saha oyuncusu belli oluyor. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ödüle aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

EN İYİ ORTA SAHA ADAYLARI

Serie A'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Hakan Çalhanoğlu ile Atalanta'dan Hollandalı Teun Koopmeiners ve Milan'dan ABD'li Christian Pulisic, 2023-24 sezonunun en iyi orta saha oyuncusu ödülü için adaylar arasında yer aldı.

Bu sezon Inter formasıyla şampiyonluk yaşadığı Serie A'da 31 maça çıkan Hakan, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.