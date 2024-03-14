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Haberler > Spor > İsmail Yüksek ne umdu ne buldu! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar

İsmail Yüksek ne umdu ne buldu! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar

Düzenleyen: / Kaynak: -
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İsmail Yüksek ne umdu ne buldu! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar
İsmailyüksek, Tottenham, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe’nin genç yıldızı İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çocukluk hayali olan takımda oynamak istediğini söylemişti. Ancak işler pek Yüksek’in beklediği gibi gitmiyor. İşte İsmail Yüksek’e talip olan takım.

Fenerbahçe’deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha İsmail Yüksek hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NTV Spor’un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İsmail Yüksek’e talip olacak. Habere göre Tottenham’ın teknik patronu Ange Postecoglu, Pierre Emile Hojbjerg’i gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Son haftalarda Hojbjerg’e ilk 11’de de yer vermeyen Postecoglu’nun radarında İsmail Yüksek var.

İsmail Yüksek ne umdu ne buldu! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar - 1. Resim

Haberin detayında 25 yaşındaki oyuncuyla Aston Villa ve Newcastle United’ın da ilgilendiği belirtilirken "Savunma odaklı, derin bir orta saha oyuncusu olan Yüksek, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki şampiyonluk mücadelesinin arkasındaki itici güçlerden biri oldu." yorumu yapıldı.

ÇOCUKLUK HAYALİM MANCHESTER UNITED

Öte yandan Yüksek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çocukluk hayalinin Manchester United’da oynamak olduğunu söylemişti.

Düzenleyen:  - Spor
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