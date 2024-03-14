İsmail Yüksek ne umdu ne buldu! Fenerbahçe’nin kapısını çalacaklar

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 14 Mart 2024 17:04 - Güncelleme: 14 Mart 2024 17:28 - Güncelleme:

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Fenerbahçe’nin genç yıldızı İsmail Yüksek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, çocukluk hayali olan takımda oynamak istediğini söylemişti. Ancak işler pek Yüksek’in beklediği gibi gitmiyor. İşte İsmail Yüksek’e talip olan takım.