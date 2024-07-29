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Jose Mourinho'dan Lugano maçı öncesi basın toplantısı! 'Hiç geçmişe bakmadım'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesi açıklamalar yaptı. Transferlerden memnun olduğu belirten Mourinho, "Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yarın Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu rövanş mücadelesinde İstanbul'da Lugano ile karşılaşacak. İlk maçı Fenerbahçe, İsviçre'de 4-3 kazanmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktör Jose Mourinho, Lugano maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Mourinho şu ifadeleri kullandı:

HİÇ GEÇMİŞE BAKMADIM

"Her sezon, yeni bir sezondur. Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır.

Toplam 35 antrenman yaptık, bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bütün takım hep birlikte sadece 2-3 antrenman yapabildi. İçinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

MAXİMİN OYNAYACAK MI?

Saint-Maximin, sakat olduğu için oynayamamıştı. Antrenmanda darbe almıştı ve hala en iyi durumunda değil. Tatilden sonra aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Bu ay için zorluk buydu, takıma geç katılanlar, sonradan transfer olanlar vardı. Saint-Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Kulübün transfer döneminde yaptığı işlerden çok mutluyum. Aslında mevcut duruma baktığımızda onlardan daha fazla bir şey isteyemem. Elbette yeni bir oyuncu katılırsa aramıza iyi ama katılmazsa da elimizdeki oyunculardan memnunum.

AYRILAN OYUNCULAR

Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum ve çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu artı kaleciler olması imkansız. Daha dar, takımda herkesin kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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