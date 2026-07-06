2022’de yarı final oynayan Fas, bu kupada da çeyrek finale adını yazdırdı. Fas’ın 17 yıllık devlet projesi yakaladıkları yükselişin tesadüf olmadığını ortaya koydu.

Dünya Kupası’na damga vuran takımlardan birisi Fas… Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda yarı final oynayarak bütün dünyanın takdirini kazanan ‘Mağrip’in Aslanları’ bu kupada da ev sahibi ülkelerden Kanada’yı 3-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı ve futboldaki başarısının tesadüf olmadığını gösterdi.

Mağrip aslanları! Fasın futboldaki başarısının ardında yatan gerçek

KRAL AKADEMİSİ

Bu başarının arkasında 17 yıllık bir devlet projesi var. Hikâye 2009’da başlıyor. Fas Kralı, 65 milyon dolardan fazla bütçeyle ‘VI. Muhammed Futbol Akademisi’ni kurdu. Tesisler Fransa’nın ünlü Clairefontaine akademisinden daha lüks ve modern olarak tasarlandı.

Mağrip aslanları! Fasın futboldaki başarısının ardında yatan gerçek

YÜZDE 73’Ü LEJYONER

Bununla kalmadılar, bütün ülkede 6-7 yaşındaki çocukları tarayan dev bir scouting ağı kurdular. Bugün takımı sırtlayan Azzedine Ounahi, bu akademinin ürünü! Projenin ikinci ayağı ise Avrupa’da doğan Fas asıllı yetenekleri (Achraf Hakimi, Brahim Diaz) küstürmeden, aidiyet duygusuyla millî takıma kazandırmaktı. Rakamlar da bunu açıkça gösteriyor. Bir önceki turnuvada kadronun yarısı Fas dışında doğan oyunculardan oluşuyordu. Bu yılki turnuvada ise 26 kişilik kadrodan Fas dışında doğan oyuncu sayısı 19’a yani yüzde 73’e çıktı. Lejyoner çocuklar takımın iskeletini oluşturdu.

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34 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Fas’tan Fransa’ya, Hollanda’ya, Belçika’ya ya da İspanya’ya göç etmiş ailelerinin çocukları Avrupa’da doğdu, futbolu burada öğrendi ve buradaki kulüplerin altyapılarında yetişti. Bu çocuklar millî takım tercihi söz konusu olduğunda ise Fas’ı seçti. Sonuç; 2022 Dünya Kupası’nda yarı final, 2024 olimpiyat üçüncülüğü, 2025 U20 Dünya Kupası şampiyonluğu, 2026 Afrika Kupası şampiyonluğu ve şimdi 2026 Dünya Kupası’nda yeniden çeyrek finaldeler. Son mağlubiyetini Afrika Uluslar Şampiyonası’nda Kenya’dan alan Fas, sonrasında çıktığı 34 maçta 26 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

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