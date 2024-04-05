Mauro İcardi yeni rekor peşinde! Gözünü Alex'in istatistiklerine çevirdi

Mauro İcardi, Galatasaray'ı sırtlamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekipte birçok rekoru elinde bulunduran İcardi, şimdi de gözünü Alex De Souza'nın rekoruna dikti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Mauro İcardi, geçtiğimiz yıldan bu yana birçok rekor kırdı. İcardi, Süper Lig'de gol krallığı listesinde Edin Dzeko'nun ardından 18 golle ikinci sırada yer alıyor. İcardi gol atmasının yanı sıra sarı kırmızılılarda en çok asist yapan ikinci oyuncu konumunda yer alıyor.

GÖZÜNÜ ALEX'İN REKORUNA DİKTİ

Galatasaray'da bu sezon 39 maça çıkan Mauro Icardi, 24 gol, 11 asistle 35 gole etki etti. Yıldız oyuncu, kalan maçlarda Alex'e ait bir sezonda en çok gole etki etme rekorunu kırabilir.

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza 2010-11 sezonunda tüm kulvarlarda 28 gol, 16 asistle oynamıştı. Mauro Icardi, Galatasaray'ın kalan maçlarında 10 gole etki etmesi halinde Alex'in rekorunu kıracak.