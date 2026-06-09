ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Fransa, hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Dünya Kupası öncesi hazırlık müsabakasında Kuzey İrlanda'yı konuk etti.

OLISE HAT-TRİCK YAPTI

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fransa, Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendi. Horozlar'a galibiyeti getiren golleri Bayern Münihli yıldız Michael Olise kaydetti. Konuk ekibin tek golünü Patrick Kelly attı.

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KANTE UZATMADA SÜRE ALDI

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki yıldızı N'Golo Kante, karşılaşmanın 90+1. dakikasında Adrien Rabiot'nun yerine oyuna dahil oldu.

Fransa - Kuzey İrlanda

DÜNYA KUPASI I GRUBU'NDA

Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

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