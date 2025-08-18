Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli atletlerden 2'si altın 4 madalya! Özbekistan'da zafer akşamı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli atletler, Özbekistan'da düzenlenen "Silk Road to Tokyo WA Bronze Tour" yarışmasında 2'si altın 4 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyonda 15 ülkeden 250'ye yakın atlet yarıştı.

2 ALTIN MADALYA GELDİ

Türkiye, 4 sporcuyla katıldığı turnuvada 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Turnuvada, ay-yıldızlı sporculardan Kayhan Özer 100 metre koşuda 10.41'lik derecesiyle altın, Mikdat Sevler ise 110 metre engelde 13.78'lik derecesiyle altın, Halil Yılmazer çekiç atmada 74.04 metrelik derecesiyle gümüş, Can Özüpek de üç adım atlamada 16.03 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

