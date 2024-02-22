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    • Haberler > Spor > Okan Buruk'un turun şifresini buldu! Galatasaray, Sparta Prag'a konuk oluyor

    Okan Buruk'un turun şifresini buldu! Galatasaray, Sparta Prag'a konuk oluyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Okan Buruk&#039;un turun şifresini buldu! Galatasaray, Sparta Prag&#039;a konuk oluyor
    Galatasaray, Sparta Prag, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 tur play-off mücadelesinde Sparta Prag ile karşılaşacak. İlk maçı İstanbul'da 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılara, beraberlik yeterli olacak.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

    Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.

    Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

    Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

    "Kupa 2"ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.

    GALATASARAY - SPARTA PRAG İLK 11'LER

    Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Panak, Preciado, Laçi, Kairinen, Pesek, Karabec, Haraslin, Kuchta

    Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, K.Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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