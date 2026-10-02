ÖZEL│Belçika basınında Türkiye maçı tahmini: Kesinlikle kolay olmayacak

UEFA Uluslar A Ligi’nde bu akşam oynanacak Türkiye maçı öncesinde Belçika basını, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Mark van Bommel yönetiminde yeni bir kimlik kazanan takımlarının oyun anlayışını ve Türkiye karşısındaki şansını analiz eden meslektaşlarımız; maçın favorisi olduklarını ancak millilerimizin hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

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Fransa ve İtalya yenilgileriyle UEFA Uluslar Ligi'ne moralsiz başlayan A Milli Futbol Takımımız, gözünü Belçika karşılaşmasına çevirdi. Kötü gidişata deplasmanda alacağı galibiyetle son vermek isteyen Ay-yıldızlılar, zafere kilitlenirken; dev mücadele öncesinde Belçika basınının önde gelen gazetecileri, iki takımın kadro gücünü ve galibiyet şansını Türkiye Gazetesi’ne değerlendirdi.

DENOEL: ATMOSFER OLUMLU

Sudinfo Belga muhabiri Julien Denoel, teknik direktör Mark van Bommel ile yeni bir sayfa açıldığını belirterek, “Aklında çok net bir oyun planıyla geldi: hücum ağırlıklı oynamak. Bunu, oldukça etkileyici bir ilk yarının oynandığı İtalya maçında anında gördük. Fransa karşısında ilk dakikalar daha az başarılı olsa da aynı çizgide ilerledi. Aynı durumu maçın sonlarına doğru, Maviler golü bulmadan hemen önce de gördük. Eskiden hücum oyunları büyük ölçüde topa sahip olmaya dayanırken şimdiki oyun tarzları daha direkt. Dünya Kupası'ndan gelen ivmeyi sürdüren takım içindeki atmosfer de olumlu görünüyor.” dedi.

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel

“KANATLAR EN BÜYÜK TEHDİT”

Belçika’nın etkili yönlerine değinen Denoel, “Başlıca tehdidimiz kanatlarda yatıyor. Mika Godts, Dodi Lukebakio, Diego Moreira ve hatta —hücum yönü ağır basan bir rolde görevlendirilmeleri halinde— Maxim De Cuyper rakibe ciddi zararlar verebilecek kapasitede oyuncular. Van Bommel'in onları Türkiye karşısında nasıl kullanacağı henüz belli değil; örneğin Godts, ilk iki maçta önemli ölçüde süre almıştı.” dedi.

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“BELÇİKA'NIN AYAĞI KAYABİLİR”

Millilerimizin son alınan sonuçlara rağmen tehlikeli bir takım olmaya devam ettiğinin altını çizen gazeteci, “Barış Alper Yılmaz, İtalya'ya karşı gol attı; eğer maça ilk 11'de başlarsa dikkatle izlenmesi gereken bir oyuncu. Türkiye adına işlerin henüz tam olarak rayına oturmadığı hissine kapılıyorum; ancak bir defa oturduğunda tehlikeli bir güç haline gelecekler. Türkiye'nin yetenekli oyunculara sahip, gerçekten iyi bir takım olmaya devam ettiğine inanıyorum. Son Dünya Kupası'nda onlardan büyük beklentilerim vardı ve hâlâ daha iyisini hak ettiklerine inanıyorum. Belçika için bu, ayağının kayıp düşebileceği türden tehlikeli bir maç; ancak özgüven belirleyici bir rol oynayabilir.” ifadelerini kullandı.

İtalya karşısında Türkiye'nin tek golünü Barış Alper Yılmaz attı.

“ARDA DİKKATLE İZLENMELİ”

Ay-yıldızlıların tehlikeli oluşturabilecek isimlerine vurgu yapan Belçikalı muhabir, şunları ekledi:

Arda Güler, hiç şüphesiz takip edilmesi gereken bir oyuncu. Tekniği ve pozisyon alma becerisi, Belçika savunmasına büyük sıkıntılar yaşatabilir. Diğer kanatta ise Can Uzun, Kırmızı Şeytanlar'ın zayıf yönünden faydalanabilir. Yine de maçın favorisi olarak Belçika’yı görüyorum. Fransa karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen, olağanüstü bir performans sergileyen Senne Lammens sayesinde zorlu anların üstesinden gelebileceklerini gösterdiler. Eminim Türkiye'nin de oyunda etkili olduğu anlar olacaktır, ancak ezici bir üstünlükle olmasa da Belçika'nın sahadan galip ayrılacağını düşünüyorum.

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler

LOUIS: SONUÇ ÇIKARMAK İÇİN ERKEN

LaDH-LesSports muhabiri Barigand Louis ise Belçika’nın son dönemdeki performansını değerlendirerek, “Dünya Kupası’nda elimizdeki kaynaklarla gidebileceğimiz yere kadar gittik. Başarılı bir turnuva geçirdiğimizi söyleyebilirim. Uluslar Ligi'nde ise İtalya'daki açılış maçımız, yeni bir teknik direktör yönetimindeki yeni bir Belçika'nın sinyallerini verdi. Öte yandan İtalya oyuna ağırlığını koymakta zorlandı ve Belçika oyunun birçok alanında rakibinden açıkça daha üstündü. Fransa maçı, verdiği cevaplar kadar neredeyse bir o kadar da soru işareti oluşturdu. Zaman zaman Fransa'yı baskı altına almayı başardık ama komşumuzla karşılaştığımızda sıklıkla eksikliğini hissettiğimiz o bitirici dokunuştan bir kez daha yoksunduk. Bu Uluslar Ligi mücadelesi hakkında büyük sonuçlar çıkarmak için henüz çok erken.” dedi.

“AÇ BİR TAKIM VAR”

Teknik direktör Mark van Bommel’in takıma etkisine vurgu yapan Louis, “Karşımızda motive olmuş, bu jenerasyonun da Belçikalı taraftarlara heyecan verecek şeyler sunabileceğini ülkeye kanıtlamak isteyen aç bir takım var. Zinedine Zidane'ın maç öncesi basın toplantısında belirttiği gibi Van Bommel 'sert bir karakter' olarak tanımlanabilir, ancak Hollandalı teknik adam takımının bu yoğunluğu klas ve modern bir oyun stiliyle harmanlamayı istiyor. Hızlı geçişlerin yanı sıra topla oynarken kalite ve soğukkanlılık da bekliyor. Elbette henüz her şey kusursuz bir şekilde yerine oturmuş değil. Takıma daha fazla istikrar ve güç kazandırmak için yapılması gereken işler var. Ancak ilk işaretler kesinlikle umut verici.” tespitinde bulundu.

“NGOY, LAVIA VE GODTS’A DİKKAT”

Belçika’nın kadro potansiyelini değerlendiren gazeteci, “En büyük gücü gençliği ve bunun getirdiği özgürlük hissi. Aklıma özellikle, Dünya Kupası'ndan bu yana Belçika Milli Takımı’nda gerçekten bambaşka bir oyuncuya dönüşen Nathan Ngoy geliyor. Risk almaktan korkmuyor. Ayrıca, formayı yeniden kapan Romeo Lavia'nın dönüşünün de altını çizmek isterim. Çok genç yaşlardan beri büyük bir yetenek olarak görülüyor ve Fransa'ya karşı oynanan bir önceki maçta bunun nedenini en üst seviyede gösterdi. Son olarak, üçüncü bir oyuncuyu söylemem gerekirse, seçimim Mika Godts olurdu. Zidane'ın Fransa'sına karşı; hızını, kaleye direkt gidişlerini ve cesaretini göstererek oldukça etkileyici bir performans sergiledi.” sözlerini sarf etti.

“CANINIZI YAKABİLİRLER”

Ay-yıldızlıların hücumdaki etkinliğine dikkat çeken Belçikalı muhabir, şöyle devam etti:

Türkiye'nin temel gücü, teknik kapasiteleri ve pozisyon oluşturma becerileri. Arda, doğal olarak en çok dikkat çeken oyuncu. Teknik yeteneği, oyun görüşü ve üçüncü bölgede fark oluşturma becerisi onu sürekli bir tehdit haline getiriyor. Orkun, orta sahaya kalite ve pozisyon oluşturma yeteneği katarken Barış Alper Yılmaz ise hızı, hareketliliği ve savunma arkasına yaptığı koşularla gerçek bir tehdit oluşturuyor. Hatlar arasında oynayabilen, boşluklara hücum edebilen ve farklı şekillerde pozisyon kurabilen oyunculara sahipler. Özellikle onlara oynama alanı bırakır ve özgüven kazanmalarına izin verirseniz, canınızı yakacak bireysel kaliteye fazlasıyla sahipler. Belçika'nın savunmada çok disiplinli olması ve her şeyden önce Türkiye'ye hücum yeteneklerini sergileyebileceği kolay fırsatlar vermekten kaçınması gerekecek.

“BELÇİKA FAVORİ AMA...”

Millilerimizdeki tehlikeli isimlere dikkat çeken ve skorla ilgili tahminde bulunan Barigand Louis, “Türkiye'nin en büyük tehdidi hâlâ Arda Güler. Türkiye onu daha istikrarlı bir şekilde topla buluşturabilir ve yeteneklerini sergilemesi için doğru koşulları sağlarsa, çok tehlikeli bir oyuncu olabilir. Ayrıca Barış Alper Yılmaz, savunmacılarımıza karşı ilginç bir fiziksel mücadele ortaya koyabilir. Bunun, bolca fiziksel temasın olduğu ve oyuncuların her top için kıyasıya savaştığı oldukça yoğun bir düello olmasını bekliyorum. Sonuca gelince tercihim Belçika'nın 2-1'lik galibiyetinden yana olur. Belçika'nın Türkiye'nin son aldığı sonuçlara çok fazla aldanmaması gerektiğini düşünüyorum. Zira bireysel kalitesi yüksek, tehlikeli bir takım olmaya devam ediyorlar. Bence Belçika zor da olsa kazanacak ancak kesinlikle kolay bir maç beklemiyorum.” değerlendirmesini yaptı.

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