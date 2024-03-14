Sadece 2 takım çift haneleri gördü! İşte bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 14 Mart 2024 14:44 - Güncelleme: 14 Mart 2024 14:45 - Güncelleme:

Spor Haberleri / -

Bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de, en fazla penaltı alan takımlar belli oldu. Listede 2 takım çift hanelere ulaştı ve penaltı sayısında ligin geri kalanını geride bıraktı.