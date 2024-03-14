Sadece 2 takım çift haneleri gördü! İşte bu sezon Süper Lig'de en çok penaltı kazanan takımlar
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Bu sezon kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de, en fazla penaltı alan takımlar belli oldu. Listede 2 takım çift hanelere ulaştı ve penaltı sayısında ligin geri kalanını geride bıraktı.
Transfermarkt verilerine göre Süper Lig takımlarının kazandığı penaltı sayıları belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin diğer takımları geride bıraktığı listede, en çok penaltı kazanan takım bakın kim oldu.
20- Fatih Karagümrük - 1
19- Çaykur Rizespor - 1
18- Trabzonspor - 1
17- İstanbulspor - 2
16- Antalyaspor - 3
15- MKE Ankaragücü - 3
14- Sivasspor - 4
13- Başakşehir - 4
12- Kasımpaşa - 5
11- Kayserispor - 5
10 Gaziantep FK - 5
9- Beşiktaş - 5
8- Pendikspor - 6
7- Alanyaspor - 6
6- Adana Demirspor - 7
5- Samsunspor - 7
4- Hatayspor - 7
3- Konyaspor - 8
2- Galatasaray - 12
1- Fenerbahçe - 15
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