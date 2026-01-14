Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2'nci haftasında Samsunspor, TFF 2'nci Lig ekibi Aliağa Futbol'u deplasmanda 6-2 yenerek, 2'de 2 yaptı. Samsunspor'da yeni transfer Yalçın Kayan, 2 gol kaydetti. İzmir temsilcisi, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2'nci haftasında Süper Lig temsilcisi Samsunspor, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Aliağa Futbol'a konuk oldu. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 8 gole sahne oldu. Samsunspor, mücadeleyi 6-2 kazanarak, grubunda 2'de 2 yaptı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 1'nci dakikada Marius Mouandilmadji, 16 ve 51'nci dakikalarda Yalçın Kayan, 38'inci dakikada Celil Yüksel, 40'ncı dakikada Tahsin Bülbül ve 77'nci dakikada Polat Yaldır kaydetti. Ev sahibi Aliağa Futbol'un gollerini 37'nci dakikada Burak Süleyman ve 80'inci dakikada Malik Karaahmet attı.

Samsunspor oyuncusu Yalçın Kayan, Aliağa Futbol ağlarına 2 gol gönderdi

İzmir ekibinde Mustafa Saymak, VAR uyarısıyla 25'inci dakikada kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Samsunspor, puanını 6'ya çıkardı. Aliağa Futbol ise 1 puanda kaldı.

ALİAĞA FUTBOL: 2 - SAMSUNSPOR: 6

Stat: Aliağa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Melih Aldemir, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Aliağa Futbol: Kubilay Anteplioğlu, Oktay Kancı, (Dk. 46 Alberk Koç), Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Dk. 46 Harun Kavaklıdere), Burak Süleyman (Dk. 61 Göktuğ Yılmaz), Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 61 Malik Karaahmet), Mustafa Saymak, Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç (Dk. 46 Oğuzhan Yıldırım), Erhan Kartal

Samsunspor: Posiadala, Mendes, Celil Yüksel, Moundilmadji, Tahsin Bülbül (Dk. 46 Deniz Şeker), Tomasson (Dk. 73 Polat Yaldır), Yalçın Kayan (Dk. 73 Muhammet Talha Akyüz), Soner Gönül, Jarju (Dk. 62 Diabate), Satka (Dk. 62 Ceesay) Yunus Emre Çift

Goller: Dk. 1 Moundilmadji, Dk. 16 ve 51 Yalçın Kayan, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 40 Tahsin Bülbül, Dk. 77 Polat Yaldır (Samsunspor), Dk. 35 Burak Süleyman, Dk. 80 Malik Karaahmet (Aliağa Futbol)

Sarı kartlar: Dk. 41 Tahsin Bülbül (Samsunspor) Dk. 54 Erhan Kartal, Dk. 81 Hasan Kılıç (Aliağa Futbol)

Kırmızı Kart: Dk. 25 Mustafa Saymak (Aliağa Futbol)

