Sarı-kırmızılı camiada 25 Aralık 2025-13 Ocak 2026 tarihleri arasında yaşanan gelişmeler şaşkınlık yaşattı. 25 Aralık ve 4 Ocak'ta 'vedalaştık' denilen futbolcu, 9 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Bonservisine 6 milyon euro ödenen ve 4,5 ay sonra serbest kalacak genç oyuncuyla ilgili birbirine tam zıt yöndeki kararlar 6 'bu ne yaman çelişki' dedirtti.

GÖKHAN KARATAŞ - Galatasaray'ın devre arasında takımdan gönderme kararı aldığı ve ayrılığı art arda iki defa kamuoyuna duyurduğu Yusuf Demir, teknik patron Okan Buruk'un son tercihiyle yeniden gündeme geldi.

"AYRILIĞI YUSUF'A İLETTİK"

Başkan Dursun Özbek, 25 Aralık'ta Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, takımdan ayrılacak ismi, "Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Ona ilettik" sözleriyle duyurdu.

"YUSUF'A VEDA ETTİK"

Okan Buruk da Gaziantep'te Trabzonspor'u 4-1 yendikleri Süper Kupa Yarı Finali öncesi 4 Ocak'ta düzenlenen ortak basın toplantısında veda kararını tekrarladı. Tecrübeli Teknik direktör, "Yusuf Demir'e veda ettik. Ona da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk

İLK 11 BAŞLADI, 90 DAKİKA OYNADI

Bu sözlerden sadece 9 gün sonra, 13 Ocak Salı akşamı futbolseverleri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası A Grubu 2'nci haftasında TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Fethiyespor ile deplasmanda karşılaştı. Galatasaray'ın 2-1 kazanıp 2'de 2 yaptığı mücadeleye ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

2022'de bonservisine 6 milyon euro ödenen Yusuf Demir'in sözleşmesi 31 Mayıs 2026'da sona erecek

"ŞANSINI BEKLİYOR"

Oyuncunun menajeri, "Yusuf Demir hakkında çıkan 'takım arıyor' haberleri doğru değil. Galatasaray ile yaza kadar sözleşmesi var. Yusuf şansını beklemekte, sonuna kadar mücadele etmeye kararlı. İnşallah yaz döneminden sonra da Galatasaray serüveni devam eder" açıklamasıyla ayrılığa kapıyı kapatmıştı.

26 maçta 707 dakika süre alan Yusuf Demir, Galatasaray'a 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi

3 MAÇTA 125 DAKİKA

Galatasaray'da hem yönetim hem de teknik kadrodan gelen net açıklamaların üzerinden çok kısa süre geçmesine karşın Yusuf Demir'le ilgili yaşanan kafa karışıklığı sosyal medyada taraftarın tepkisini çekti. Genç futbolcu, bu sezon 3 maçta sadece 125 dakika sahada kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası