Nijerya Milli Takımı forması altında Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile RAMS Park'ta oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Afrika Uluslar Kupası'nda (Fas-Nijerya yarı final maçı 14 Ocak'ta, üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, final maçı 18 Ocak'ta) olan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 21 Ocak'ta oynayacakları kritik karşılaşma öncesi konuştu.

"TURNUVA BİTER BİTMEZ GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"

CBS Sports'a röportaj veren dünyaca ünlü santrfor, Galatasaray'ı özlediğini belirterek, "Ülkemin şu anda bana ihtiyacı var. Turnuva biter bitmez Galatasaray'a dönüp hemen kadroya dahil olmalıyım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Dünya genelindeki tüm Galatasaray taraftarları için Şampiyonlar Ligi büyük anlam taşıyor ve Atletico Madrid'i yenecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

Victor Osimhen

"BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Devler Ligi hakkında Osimhen, "Sezon hedeflerinden ve ardından Şampiyonlar Ligi’nden bahsettiğinizde; ileri gitmek, bir mesaj vermek için Şampiyonlar Ligi tüm dünyadaki Galatasaray taraftarı için çok büyük bir anlam taşıyor. Ben ve takım arkadaşlarımın tamamı bunu aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Bu yüzden bir mesaj vermeye çalışıyoruz, her şeyimizi ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Osimhen, çeyrek finalde Cezayir'i 2-0 yendikleri maçta ilk golü attı

"ELBETTE KOLAY OLMAYACAK"

26 yaşındaki futbolcu, "Monaco’ya karşı oynadığımız son maçı kaybettik ve bunun etkisi hâlâ aklımızda. Ancak şimdi tamamen önümüzdeki maça, Atletico Madrid karşılaşmasına odaklanmak istiyoruz. Onlar çok güçlü bir takım ve elbette kolay olmayacak ama bu maçı oynayacak ve galibiyeti almaya çalışacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

