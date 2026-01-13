HABER MERKEZİ
Galatasaray Fethiye deplasmanında 2 golle kazandı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup maçında deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası grup maçlarında Fethiyespor ile Galatasaray, Fethiye İlçe Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle biterken 38. dakikada Icardi penaltıdan yararlanamadı.
Karşılaşmanın 73. dakikasında Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0
90. dakikada Uğur Ayhan'ın golüyle Fethiyespor farkı 1'e indirdi. Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı.
