Semih Kılıçsoy oynamak istediği ligi açıkladı! Genç oyuncu kendi oyununu anlattı

Beşiktaş ve milli takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, hayallerini anlattı. Oyun stilini Aguero'ya benzettiğini söyleyen Kılıçsoy, Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, bu sezon gösterdiği performansla sezona damga vuran isimlerden oldu. Genç oyuncu attığı 11 golle, A Milli Takım'ın EURO 2024 aday kadrosuna seçildi. Kılıçsoy, kendi futbolu ve hayalleri hakkında açıklamalar yaptı.

Semih Kılıçsoy şu ifadeleri kullandı:

ANNEM BİR DAHA YAPMA DİYE UYARIYOR

Anne ve babasının en büyük destekçisi olduğunu belirten Semih Kılıçsoy, "Her zaman arkamda durdular. Babam Fulya’ya gidip gelebilmem için araba aldı. Sırf beni antrenmana götürebilmek için vardiyasını değiştirip, gece çalışmaya başladı. Babam bana bu sezon 10-15 tane atarsın diyordu. Ben de baba yapma nasıl olacak? 4-5 atayım yeter diyordum. Annem maçlardan sonra arar, yarım saat konuşur, analiz yapar. Şunu şöyle yapsaydın, niye şu pozisyonda böyle yaptın? Bir tane daha atabilirdin der. Babam da maçtan önce arar, 'Bak iyi motive ol, şöyle oyna, böyle oyna' diye tarif eder. Ben de takılırım makara yaparım, 'Bana işimi öğretmeyin' diye. Bir gün alt gruplarda Beşiktaş ile maçtayız. Röveşataya kalktım rakibimde üzerime düştü. Biraz da sakatlandım. Annem her röveşata yaptığımda maçtan sonra kızar bana. 'Bir daha röveşata yapma' filan diye uyarıyor beni. Ben gözü pek davranırım annem de korkar tabi ben böyle olunca." dedi.

HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİREN ŞENOL GÜNEŞ OLDU

Şenol Güneş'in kendisindeki yerinin ayrı olduğunu dile getiren Kılıçsoy, "Serdar hoca ve Şenol hoca ile tesiste karşılaştık. Şenol hoca bir sonraki gün hemen beni idmana aldı. Beni ilk oynatan Şenol hoca. Hayallerimi ilk gerçekleştiren oydu. Serdar Topraktepe de bana çok güvendi çok şans verdi. Bu çıkışı yaptıysam onun katkısı çok büyük. Samet Aybaba ise bütün gençlere kendisini değerli hissettiriyor. Altyapıdaki gençlere en kariyerli futbolcu kadar değer veriyor. Feyyaz ağabey ve Başkanımız Hasan Arat’a da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FORVET OYNAMAK İSTİYORUM

Kendisini en rahat hissettiği yerin santrfor bölgesi olduğunu aktaran Semih Kılıçsoy, "Forvet oynamak istiyorum. Orada daha rahatım. Benim bitirici özelliğim, patlayıcı kuvvetim, gol vuruşlarım, seri olmam en belirgin özelliklerim ve kaleye yakın yerlerde yapmalıyım bunları. Mücadeleciyim, yatan oyuncuyu sevmem. Beklemeyi ve durmayı da! Bazı oyuncular en ufak şeyde yerde yatıyor. Hiçbir maçta zorlandığım bir oyuncu olmadı. Osayi ile mücadelemiz oldu derbide. O da hızlı ve kaliteli oyuncu ama fizik ve güç olarak zorlanmam." ifadelerini kullandı.

KENDİMİ AGUERO'YA BENZETİYORUM

Hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu belirten genç forvet, "Aktif olarak futbol tarzıma en yakın hissettiğim oyuncu Lautaro Martinez. Beni Wayne Rooney’e benzetenler oluyor. Ama ben kendimi Aguero’ya benzetiyorum. Onun o gol vuruşları, patlayıcı kuvveti, hareketleri…" dedi.