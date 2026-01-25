Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, beraberlikle sona eren Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Sivasspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, "Her iki takım da istekliydi ve zor bir atmosferdi" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyetleri Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

Kaloğlu, "Takımımı tebrik ediyorum çok iyi mücadele etti. Sivassporlu kardeşlerimizi de tebrik ediyorum. Her iki takım da istekliydi ve zor bir atmosferdi. Son haftalarda Sivasspor’un mücadele gücü artmıştı. Biz de buna göre hazırlığımızı yaptık. İlk yarının birçok alanında da iyi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Şanssız bir gol yedik. Golü biz daha önce bulsaydık daha farklı olabilirdi. İkinci devre risk aldık. Bizim de pozisyonlarımız vardı. Maçın başından, sonuna kadar hakim olan bizdik. Lider geldik ve lider dönüyoruz. Eksikliklerimiz de var. Çok az oyuncu grubuyla geldik. Her zaman lig gerçekten ikinci yarı başlar. Zirveye çıkmak zordu ama asıl olan zirvede kalmaktır. Herkes herkesi yenebiliyor. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

