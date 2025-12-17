Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan sadece 1 takımın oranında değişim görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının bitmesiyle beraber ligin şampiyonluk oranları da değişti. 16'ncı haftada, Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti, Fenerbahçe evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 ile geçmişti. Trabzonspor ve Beşiktaş ise derbi maçında 3-3 berabere kalarak 1'er puanı hanelerine yazmışlardı.

