Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi
Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan sadece 1 takımın oranında değişim görüldü.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının bitmesiyle beraber ligin şampiyonluk oranları da değişti. 16'ncı haftada, Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmişti, Fenerbahçe evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 ile geçmişti. Trabzonspor ve Beşiktaş ise derbi maçında 3-3 berabere kalarak 1'er puanı hanelerine yazmışlardı.
Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı 90'da sabit kaldı.
Trabzonspor'un oranı ise 6'dan 7.2'ye yükseltildi.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı da 2.35'te sabit kaldı.
Galatasaray'ın şampiyonluk oranı da değişmedi ve 1.6 olarak belirlendi.